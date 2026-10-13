Amo Karité, de maquiagem sólida, fecha aporte de R$ 2 milhões com Carol Paiffer e Marcus Buaiz

A beleza limpa deixou de ser nicho. Segundo a Allied Market Research, o mercado global de cosméticos veganos deve movimentar US$ 28,5 bilhões por ano até 2031, com crescimento anual de 5,9%. No Brasil, quarto maior mercado de beleza e saúde do mundo, segundo a Moriah Asset, o consumidor quer saber de onde vêm os ingredientes e qual é o impacto da embalagem. É nesse cenário que a Amo Karité, pioneira da maquiagem sólida sem embalagem no país, fechou aporte de R$ 2 milhões por 50% da empresa no Shark Tank Brasil.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, e o shark convidado Marcus Buaiz entram juntos no negócio.

"Quando eu olho para a Amo Karité, vejo uma empresa que conseguiu provar que existe demanda e que tem um produto com diferenciais muito claros. O nosso papel agora é ajudar esse negócio a transformar inovação em escala, colocando estrutura, estratégia e conexões para que a marca possa ocupar um espaço ainda maior no mercado", afirma Carol.

A história começou em 2019, quando a publicitária Estephanie Gustavson, a Sté, tornou-se vegana e não encontrou no mercado uma maquiagem alinhada aos seus valores. Passou a formular os próprios produtos, testou fórmulas até chegar à linha sólida e percebeu que a necessidade era de muitas outras pessoas.

No início de 2021, a administradora e especialista em sustentabilidade Clara Klabin uniu-se ao negócio. Em 2023, a dupla conquistou a patente brasileira de maquiagem sólida sem embalagem, com direito de exploração por 20 anos.

"Nosso propósito sempre foi provar que a maquiagem pode cuidar da pele e do planeta ao mesmo tempo. Ter a Carol e o Marcus ao nosso lado significa ter estrutura para levar essa ideia a muito mais brasileiras", diz Estephanie Gustavson, cofundadora da Amo Karité.

Hoje, a marca tem, segundo o site, uma linha com 62 produtos naturais e veganos. O batom sólido e a base líquida, esta com 15 tonalidades, estão entre os carros-chefe.

Segundo a empresa, 95% do faturamento vem do consumidor final, por dois canais próprios (um B2B e um B2C), e a marca reúne 280 mil seguidores nas redes sociais.

Antes de chegar ao Shark Tank, a Amo Karité captou R$ 1 milhão em 24 horas, numa rodada de family and friends com ticket mínimo de R$ 500 por pessoa, sem banco e sem fundo, segundo a empresa.

Parte do aporte será destinada à fábrica própria, de 300 m², em Gonçalves, no Sul de Minas Gerais. A unidade é operada por 7 das 15 funcionárias da empresa, produz cerca de 10 mil unidades por mês e ainda tem capacidade ociosa. Uma nova máquina, prevista para junho de 2027, deve multiplicar a produção por cinco.

Com o aporte, a Amo Karité passa a integrar o ecossistema da Dinastia em busca do que chama de smart money: além de capital, conexões e estruturação para ganhar tração no varejo nos próximos meses.

A Amo Karité representa uma nova geração de marcas que une inovação de produto, propósito e viabilidade comercial, mostrando que sustentabilidade também pode ganhar escala.