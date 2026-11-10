O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de produtos para cuidado capilar do mundo, segundo a Euromonitor International. Para a Mordor Intelligence, o setor deve passar de US$6,06 bilhões em 2023 para US$7,70 bilhões em 2028. Com um consumidor cada vez mais informado, o repertório do skincare chegou aos cabelos, movimento que a consultoria WGSN descreve como a “skinificação” dos cuidados capilares. A nova fronteira dessa conversa está antes do frasco: a água que cai sobre a pele e os fios a cada banho. É nesse cenário que a Pure Shower, marca brasileira de chuveiros e filtros, chega ao Shark Tank Brasil.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$ 4 milhões por 30% da empresa ao lado de Sergio Zimerman e José Carlos Semenzato, e como a divisão igual entre os sharks. Os fundadores pediam R$4 milhões por 10%. “Encontrei um negócio que já provou execução e criou uma categoria de consumo ao redor de algo que todo mundo faz todos os dias. A Pure Shower transforma um hábito comum em cuidado, e os fundadores sabem exatamente aonde querem chegar”, explica Carol.

Fundada em 2019, a Pure Shower foi criada por Felipe Martins e Patrick Artioli. “Quando começamos, pouca gente se perguntava o que havia na água do banho. Hoje isso faz parte da conversa sobre saúde do cabelo e da pele”, afirma Patrick.

O portfólio inclui chuveiros elétricos, duchas para aquecimento a gás ou solar, filtros e soluções profissionais para salões. O Pure Shower Select conta com cinco etapas de filtragem, reduz até 99% do cloro livre e, com a tecnologia Ecoholes, proporciona economia de água de até 50%. Segundo a marca, a eficiência da filtragem é atestada pela certificação internacional SGS.

A Pure Shower já conquistou mais de 300 mil usuários, consolidando sua presença no mercado brasileiro. Segundo a empresa, uma ducha Pure Shower utiliza aproximadamente 70 litros de água em dez minutos de banho, contra cerca de 120 litros de um chuveiro comum. Os produtos carro chefe, Chuveiro Electronic e Select, possuem nota 4,9 em mais de 6 mil avaliações, segundo informações da marca.

A participação no Shark Tank Brasil e a proposta de investimento recebida evidenciam o potencial de expansão da Pure Shower e abrem novas possibilidades de visibilidade e conexões estratégicas para a marca. “A Pure Shower tem potencial para ampliar sua presença no mercado brasileiro e levar essa proposta de cuidado para cada vez mais pessoas. É uma marca que já construiu uma trajetória relevante e tem oportunidades interessantes de crescimento”, destaca Carol.

A Pure Shower representa uma nova geração de marcas de beleza e bem-estar que entendem que o cuidado começa antes do produto e leva o autocuidado para dentro do banheiro, onde ele acontece todos os dias.