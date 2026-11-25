Em quase toda reunião executiva sobre inteligência artificial (IA), a pergunta sobre “qual é o melhor modelo”, cedo ou tarde, sempre surge. Testes recentes mostram que, quando recebem o mesmo contexto de negócio, modelos de fornecedores diferentes chegam a resultados praticamente iguais. A pergunta, portanto, importa cada vez menos.

Repetimos à exaustão que “dados são o novo petróleo”, e as empresas levaram a frase a sério, investindo em sistemas, em grandes repositórios de informação e em equipes de análise. A analogia estava certa, mas incompleta. Por exemplo, petróleo bruto não move carro; precisa passar por uma refinaria. Da mesma forma, dado bruto não move um agente de IA.

A maioria das empresas já tem dados de sobra, entre pedidos, notas fiscais, chamados e contratos. O que falta é o significado de tudo isso, organizado de forma que uma máquina consiga usar. O dado informa que o “pedido 4.512” atrasou. O contexto informa que esse pedido é do cliente que responde por 15% da receita e que o atraso aciona uma multa contratual. É o contexto que transforma dado em decisão, e é nele que está, hoje, o verdadeiro ativo.

Ignorar essa diferença já tem custo. Em setembro, uma pesquisa da VentureBeat com pouco mais de cem empresas que usam agentes de IA sobre seus dados internos mostrou que 69% delas identificaram, nos seis meses anteriores, respostas erradas causadas por falta de contexto de negócio. No caso mais grave relatado por cada empresa, o erro chegou a clientes ou parceiros em um quarto das vezes e foi parar em relatório financeiro, regulatório ou do conselho em 12% dos casos. O diagnóstico é coerente com o do MIT, que em 2025 concluiu que 95% dos projetos-piloto de IA generativa não geravam impacto mensurável no resultado e atribuiu o problema não à qualidade dos modelos, mas à incapacidade dos sistemas de aprender e de se adaptar ao contexto de cada empresa.

É aqui que entra um conceito que deve ganhar espaço nas pautas executivas: ontologia. O nome soa acadêmico, mas a ideia é simples. Se o contexto é a refinaria, a ontologia é o projeto de engenharia que a faz funcionar. Trata-se de um mapa formal do negócio, que define quais elementos importam (clientes, pedidos, contratos, fábricas, indicadores), como eles se relacionam e quais regras valem entre eles. Um sistema tradicional registra onde cada informação está guardada. A ontologia registra o que ela significa e o que pode ser feito.

Por muito tempo, essa tradução foi feita por pessoas experientes, que ficavam entre os sistemas e as decisões. Os agentes de IA tiram essas pessoas do meio do caminho, e por isso a ontologia deixou de ser assunto de especialistas. O Gartner, em pesquisa publicada em agosto, resumiu o problema: sem contexto confiável, os agentes são obrigados a adivinhar, erram e consomem mais processamento do que deveriam. A empresa de pesquisa projeta que as companhias que organizarem o significado dos seus dados poderão aumentar a precisão dos agentes em até 80% e reduzir custos em até 60%.

Os primeiros resultados já aparecem. O banco japonês MUFG usou IA apoiada em uma ontologia para padronizar os procedimentos de back-office de suas agências em cerca de 30 países e estima reduzir em até 90% o esforço de cada procedimento, de 11 dias de trabalho para apenas um. Na indústria, a empresa de software Celonis, que mapeia os processos das organizações para dar contexto aos agentes de IA, relata que a Uniper economizou dezenas de milhões em 27 processos com um agente de manutenção e que a Mercedes-Benz melhorou a entrega no prazo em mais de 30 fábricas. Em todos esses casos, o ganho não veio de um modelo melhor, e sim de um negócio mais bem explicado à máquina.

Há uma ironia nisso que me agrada. Por anos, as empresas investiram em padronização, com procedimentos operacionais, glossários, árvores de indicadores, fluxos de aprovação. Muitos executivos viam esse trabalho como burocracia necessária. Esse acervo virou um dos ativos mais valiosos da estratégia de IA, porque, sem perceber, muitas empresas já tinham uma ontologia, só que no papel. Quem documentou como trabalha tem hoje um manual pronto para orientar seus agentes. Quem dependia da memória das pessoas tem um problema que se agrava com o tempo, já que cada aposentadoria ou saída de um especialista leva embora um conhecimento que nenhum modelo vai recuperar.

Outro exemplo é na Falconi, levamos essa lógica para dentro de casa com o Vicente, plataforma batizada em homenagem ao nosso fundador. Ela consolida o conhecimento acumulado em mais de 40 anos de implementação de gestão e transformação e o coloca à disposição de cada projeto. Funciona em linguagem natural e se conecta a outros sistemas de IA por meio de um padrão aberto de integração, o que permite que esse conhecimento alimente diferentes ferramentas sem ficar preso a nenhuma delas. Na prática, é a memória de quatro décadas de gestão transformada em contexto utilizável, e segue o mesmo princípio que defendemos com os clientes: antes de escolher o modelo, organizar o que a empresa sabe.

Para o comitê executivo, essa mudança tem três consequências práticas. A primeira é de orçamento. Hoje, a maior parte do investimento em IA vai para licenças e projetos-piloto, e pouco é destinado a organizar o conhecimento do negócio, que é justamente o que determina se os agentes vão acertar. A segunda é de responsabilidade. Contexto não é tarefa exclusiva da área de tecnologia. Quem sabe que o atraso daquele pedido aciona uma multa contratual é o diretor comercial, não a TI, e, se as áreas de negócio não assumirem a curadoria do próprio conhecimento, a tecnologia vai preencher as lacunas com suposições. Por fim, a medição. Além de acompanhar quantas respostas erradas chegaram a um cliente ou a um relatório no último trimestre, vale medir o que os agentes entregam em resultado, como custo evitado e tempo de ciclo reduzido nos processos em que atuam.

Os modelos vão continuar melhorando, e todos os seus concorrentes terão acesso a eles. A diferença estará na capacidade de cada empresa de ensinar a essas máquinas como o seu negócio funciona. Dados, todo mundo tem. Modelos, todo mundo aluga. Contexto, só você constrói.