Venda mais gastando menos: o segredo para aumentar lucro está na sua base de clientes

Por Stéfano Willig, CEO da AWISE

Se você sente que está cada vez mais caro vender, você não está sozinho.

Hoje, a maioria das empresas investe pesado para atrair novos clientes. Anúncios, redes sociais, promoções… tudo isso para fazer a primeira venda acontecer. O problema é que esse custo só aumenta.

Segundo estudos da Harvard Business Review, conquistar um novo cliente pode custar de 5 a 7 vezes mais caro do que vender novamente para alguém que já comprou.

E tem mais: uma pesquisa da Bain & Company mostra que aumentar a retenção de clientes em apenas 5% pode elevar o lucro entre 25% e 95%.

Ou seja, o dinheiro não está só em trazer gente nova. Ele está, principalmente, em aproveitar melhor quem já está na sua base.

Aqui entram dois conceitos importantes, explicados de forma simples:

CAC (Custo de Aquisição de Cliente): quanto você gasta para conquistar um cliente novo

LTV (Lifetime Value): quanto esse cliente gera de dinheiro ao longo do tempo comprando de você

O que acontece na prática em muitas lojas é o seguinte: o CAC sobe, mas o LTV não acompanha. Você investe para vender uma vez… e o cliente não volta.

É como encher um balde furado. Você coloca dinheiro para trazer clientes, mas não consegue manter eles comprando com você.

E aqui está o ponto chave: clientes que já compraram têm muito mais chance de comprar novamente.

De acordo com a Adobe, a probabilidade de vender para um cliente atual gira entre 60% e 70%, enquanto para um novo cliente fica entre 5% e 20%.

Mesmo assim, muitas empresas continuam ignorando a própria base.

Mas existe uma forma simples de mudar isso. Uma forma de entender quem são seus melhores clientes, quem está sumindo e quem pode comprar mais.

É exatamente aí que entra o RFV.

O que é RFV e por que ele é tão poderoso

O RFV é uma forma simples de entender melhor seus clientes usando três perguntas básicas:

Recência: há quanto tempo esse cliente comprou pela última vez

Frequência: com que frequência ele compra

Valor: quanto ele gasta com você

Pode parecer simples, e é exatamente esse o ponto. Mesmo sendo uma metodologia antiga, ela continua extremamente poderosa porque mostra o que realmente importa: o comportamento do cliente ao longo do tempo.

O grande erro de muitos lojistas é olhar só para um desses pontos isoladamente.

Por exemplo: “Esse é meu melhor cliente porque fez uma compra grande.”

Mas e se ele comprou uma vez só e nunca mais voltou?

Por outro lado, pode existir um cliente que compra valores menores, mas compra todo mês. No final das contas, esse cliente pode gerar muito mais dinheiro ao longo do tempo.

É por isso que o RFV funciona tão bem. Ele não analisa só uma compra. Ele analisa o relacionamento.

Quando você cruza esses três fatores, começa a ter uma visão muito mais clara da sua base. Você consegue identificar:

Quem são seus melhores clientes de verdade

Quem está comprando menos do que antes

Quem pode estar prestes a parar de comprar

Na prática, o RFV funciona como um raio-X da sua carteira de clientes, analisando todo o ciclo de vida do seu cliente. Ele mostra o que está saudável, o que precisa de atenção e onde estão as maiores oportunidades de venda.

E o mais importante: você deixa de tomar decisões no “achismo” e passa a agir com base em dados simples e objetivos.

Entendendo a Recência: o fator mais negligenciado

Entre os três pilares do RFV, a recência costuma ser o mais ignorado. E, ao mesmo tempo, é um dos mais valiosos.

Recência nada mais é do que responder uma pergunta simples: há quanto tempo seu cliente comprou pela última vez?

Pode parecer um detalhe, mas isso muda completamente a forma como você se relaciona com sua base.

Pense em um cliente que costumava comprar todo mês. Se ele já está há dois meses sem comprar, isso é um sinal claro de alerta. Alguma coisa mudou.

Talvez ele tenha esquecido de você. Talvez tenha encontrado outro fornecedor. Ou talvez só esteja esperando o momento certo… e você não apareceu.

É aqui que muitos lojistas perdem vendas sem perceber.

Porque não basta saber quem compra mais. Você precisa saber quando agir com cada cliente.

A recência ajuda exatamente nisso. Ela mostra:

Quem está no momento ideal para uma nova compra

Quem está começando a esfriar

E quem você já pode ter perdido sem perceber

Na prática, ela funciona como um “relógio” do seu cliente.

Se você sabe, por exemplo, que um cliente costuma comprar a cada 30 dias, você não precisa esperar ele voltar sozinho. Você pode entrar em contato antes, no momento certo, e aumentar muito suas chances de venda.

E aqui está o ponto mais importante: quem age no timing certo vende mais e perde menos clientes.

Ignorar a recência é deixar dinheiro na mesa. Usar a recência é transformar comportamento em oportunidade.

Como o RFV ajuda a segmentar clientes e priorizar ações

Entender o RFV é importante. Mas o que realmente faz diferença é o que você faz com essa informação.

Quando você cruza recência, frequência e valor, seus clientes começam a se organizar em grupos com comportamentos parecidos.

E isso muda completamente a forma como você vende.

Na prática, você deixa de tratar todos os clientes iguais e passa a priorizar melhor seu tempo e esforço.

Por exemplo, você passa a identificar com clareza:

Clientes que compram sempre, gastam bem e compraram recentemente

Clientes que compravam bem, mas estão sumindo

Clientes que compram pouco, mas têm potencial

Clientes que você já perdeu

Esses grupos costumam receber nomes como “campeões/vip/melhores clientes”, “em risco”, “promissores”, “inativos/perdidos”, entre outros. Mas o nome é o menos importante.

O que importa é que cada grupo pede uma ação diferente.

Um cliente que compra sempre e recentemente não precisa de desconto. Ele precisa de atenção, relacionamento e talvez acesso antecipado a novidades.

Já um cliente que está há muito tempo sem comprar precisa de um estímulo. Pode ser uma oferta, um contato mais direto ou até entender o que aconteceu.

E aqui está o ponto chave: o RFV te mostra onde agir para ter mais retorno.

Em vez de disparar campanhas genéricas para toda a base, você começa a direcionar suas ações:

Quem merece mais atenção da equipe

Quem precisa ser reativado

Quem pode gerar mais receita com menos esforço

Isso aumenta a eficiência da operação como um todo.

Vendas ficam mais assertivas. Marketing deixa de ser genérico. E o atendimento passa a ser mais estratégico.

No fim das contas, você para de “atirar para todo lado” e começa a agir com foco exatamente onde está a maior oportunidade de resultado.

Aplicações práticas do RFV no dia a dia do lojista

Agora que você já entendeu como o RFV organiza sua base de clientes, vamos ao ponto mais importante: como usar isso na prática para vender mais.

Aqui estão algumas formas diretas de aplicar o RFV no dia a dia da sua operação:

Identificar clientes que estão parando de comprar: Se um cliente costumava comprar com frequência e parou, isso é um sinal claro de risco. Com o RFV, você enxerga isso rapidamente e pode agir antes de perder esse cliente.

Criar campanhas específicas para cada tipo de cliente: Em vez de mandar a mesma promoção para todo mundo, você pode adaptar a mensagem. Um cliente ativo pode receber novidades. Um cliente inativo pode receber um incentivo para voltar.

Aumentar o resultado com mensagens personalizadas (em vez de disparos massivos): Quando você segmenta sua base com RFV, deixa de falar com “todo mundo igual” e passa a falar com cada grupo de forma mais relevante. E isso faz muita diferença nos resultados.

Segundo a McKinsey , campanhas personalizadas podem gerar até 40% mais receita em comparação com abordagens genéricas. Já a Experian aponta que campanhas segmentadas têm taxas de conversão até 6 vezes maiores do que campanhas massivas. Na prática, isso significa vender mais falando com menos gente, mas falando do jeito certo.

Priorizar o tempo da sua equipe: Nem todo cliente precisa da mesma atenção. O RFV ajuda a focar nos clientes que mais geram resultado ou que estão em risco, aumentando a eficiência do time.

Antecipar vendas com base no comportamento: Se você sabe que um cliente costuma comprar a cada 30 dias, pode entrar em contato antes disso. Isso aumenta muito a chance de fechar a venda.

Evitar perder clientes sem perceber: Um dos maiores problemas é só perceber que perdeu o cliente quando ele já foi embora. Com o RFV, você identifica sinais de queda antes que seja tarde.

Aumentar o valor de cada cliente ao longo do tempo: Com mais organização e estratégia, você consegue trabalhar melhor sua base e fazer cada cliente comprar mais vezes e por mais tempo.

No fim das contas, o RFV tira você do modo reativo, onde você só vende quando o cliente aparece, e coloca você no modo estratégico, onde você sabe exatamente quem abordar, quando e como.

Como a tecnologia potencializa o uso do RFV

Entender o RFV e saber como aplicar já coloca você na frente de muita gente. Mas existe um ponto importante: fazer isso manualmente tem limite.

Quando a base começa a crescer, fica praticamente impossível acompanhar tudo no “feeling” ou em planilhas.

Pense na rotina:

Você sabe exatamente quando cada cliente comprou pela última vez?

Sabe quem deveria estar comprando agora e ainda não voltou?

Ou quem merece uma abordagem antes mesmo de pedir?

Na prática, sem um sistema, essas respostas acabam se perdendo.

E é aí que muitos lojistas enfrentam um problema comum: até entendem o que precisa ser feito, mas não conseguem executar com consistência.

Porque o RFV não é só uma análise. Ele precisa virar ação no dia a dia.

Saber quem abordar

Saber quando abordar

E saber qual mensagem usar

Fazer isso manualmente até funciona com poucos clientes. Mas conforme a operação cresce, você começa a depender de memória, anotações ou tentativas.

E isso abre espaço para erros. Clientes deixam de ser contatados no momento certo. Oportunidades passam despercebidas. E, muitas vezes, você só percebe quando já perdeu a venda.

Por isso, a tecnologia entra como uma aliada. Ela não substitui a estratégia. Ela garante que a estratégia aconteça.

Com o apoio certo, o RFV deixa de ser apenas um conceito interessante e passa a ser parte da rotina, ajudando você a agir no momento certo, com o cliente certo.

Usando o RFV para agir no momento certo

Na prática, o grande desafio não é entender o RFV. É conseguir usar isso no dia a dia sem deixar passar oportunidades. É exatamente aqui um Software de RFV para Lojas como o AWISE entra.

Dentro do sistema, existe o relatório de análise de ciclo de vida do cliente, que usa a lógica de análise do RFV para lojas para organizar sua base de forma automática.

Em vez de você precisar analisar cliente por cliente, o sistema já mostra em que momento cada um está.

Por exemplo:

Clientes que estão ativos e comprando com frequência

Clientes que estão começando a reduzir o ritmo

Clientes que já estão em risco de parar de comprar

E clientes que precisam ser reativados

Ou seja, você deixa de olhar apenas para dados soltos e passa a enxergar o momento de cada cliente dentro da sua base. E isso muda completamente o jogo.

Porque, a partir dessa visão, você consegue agir de forma muito mais estratégica:

Criar campanhas específicas para cada grupo

Priorizar quem sua equipe deve abordar primeiro

Entrar em contato no momento certo, antes do cliente esfriar

Evitar perder clientes sem perceber

Na prática, o AWISE transforma o RFV em algo executável. Em vez de você precisar interpretar números e decidir manualmente o que fazer, o sistema já te entrega uma lista clara de clientes com base no comportamento deles.

Isso permite que você saia do modo reativo e passe a trabalhar de forma organizada, com foco no que realmente traz resultado.

E aqui está o principal ganho: você começa a vender mais para quem já está na sua base, com menos esforço e muito mais eficiência.

Conclusão: RFV como estratégia de crescimento sustentável

Se vender está ficando cada vez mais caro, insistir apenas em trazer novos clientes não é a solução. O crescimento mais eficiente está, muitas vezes, dentro da sua própria base.

Clientes que já compraram de você já confiam na sua marca, já conhecem seu produto e têm muito mais chance de comprar novamente. O problema é que, sem organização, essas oportunidades passam despercebidas.

É aí que o RFV se destaca. Ele não é uma ferramenta complexa ou distante da realidade. Pelo contrário, é uma forma simples de entender melhor seus clientes e agir com mais inteligência.

Com ele, você deixa de tratar todos os clientes iguais e passa a enxergar:

Quem merece mais atenção

Quem está em risco

E onde estão as maiores oportunidades de venda

Quando isso é bem aplicado, o impacto é direto: mais vendas, menor custo e maior lucratividade.

E quando você combina essa estratégia com tecnologia, como o AWISE, tudo fica ainda mais claro e executável. Você não depende mais de tentativa e erro. Você passa a agir com base no momento real de cada cliente.

No fim das contas, a lógica é simples: quem conhece melhor sua base, vende mais gastando menos.