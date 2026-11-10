(Imagem gerada por IA/EXAME)
Colunista
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21h05.
Por Stéfano Willig (@stefano.willig), CEO da AWISE
Uma cliente manda mensagem no WhatsApp da vendedora: "Oi! Queria aquela sandália que comprei no ano passado, mas agora em outra cor. Ainda tem?"
A vendedora não lembra qual sandália foi. Não foi ela quem atendeu. Pergunta no grupo da equipe. Ninguém sabe. Ela abre o catálogo digital e envia o link da coleção. A cliente escolhe um modelo, mas o catálogo não sabia que o número 36 tinha acabado no sábado.
No fim, a cliente pergunta se tem cashback para usar. A vendedora precisa abrir outro aplicativo, procurar o CPF e descobre que o saldo venceu na semana passada.
Cada ferramenta funcionou. O catálogo mostrou os produtos. O WhatsApp entregou a mensagem. O programa de cashback guardou o saldo.
A loja é que não funcionou.
Essa cena se repete em lojas de moda, de calçados, de cosméticos e de presentes todos os dias. E não acontece por falta de tecnologia. Acontece porque o lojista foi comprando uma solução para cada problema, e nenhuma delas sabe o que a outra sabe.
Quase nenhuma loja planejou ter cinco sistemas. Eles foram chegando aos poucos.
Primeiro veio o sistema para emitir nota. Depois, o catálogo, porque os clientes pediam fotos pelo WhatsApp. Em seguida, um programa de cashback que um fornecedor indicou. Mais tarde, uma ferramenta para responder o Instagram e uma planilha para controlar o crediário. Cada escolha fez sentido no dia em que foi feita.
O problema aparece na soma.
O WhatsApp já é o centro da venda no pequeno negócio. Segundo a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita com mais de 8,2 mil empreendedores em fevereiro e março de 2026, 82% dos donos de pequenos negócios apontam o WhatsApp como principal canal de comunicação e de vendas. O Instagram aparece em segundo lugar, com 57%.
Ou seja: a conversa com o cliente acontece justamente no canal que, na maioria das lojas, não está ligado ao estoque nem ao histórico de compras.
Quando o lojista soma as ferramentas, costuma olhar só para as mensalidades. Mas o custo maior não vem no boleto.
Retrabalho. O mesmo produto é cadastrado no sistema, no catálogo e no site. O mesmo cliente aparece em três lugares, com três grafias diferentes. Alguém da equipe passa horas por semana copiando informação de um lugar para outro.
Venda que não acontece. O catálogo oferece a peça que já acabou. A cliente escolhe, descobre que não tem e desiste. A loja criou uma expectativa que não podia cumprir.
Número que não bate. O estoque diz uma coisa, o financeiro diz outra, e as vendas do WhatsApp entram como "dinheiro" no caixa, sem identificar o canal. No fim do mês, o lojista sabe quanto vendeu, mas não sabe de onde veio a venda nem quanto sobrou.
Cliente que vai embora com a vendedora. Quando cada vendedora atende pelo próprio celular, a carteira de clientes fica com ela, não com a loja. E a equipe troca muito. Segundo o Sindilojas SP, o varejo de vestuário e acessórios teve rotatividade de 71,8% em 2025. Cada saída leva junto conversas, preferências e histórico que a loja levou anos para construir.
Benefício que não volta. O cashback vence sem que ninguém avise. A cliente que comprou uma vez não recebe nenhum motivo para voltar. A promoção vai para toda a base, igual para todo mundo.
Nenhum desses custos aparece na fatura. Todos aparecem no resultado.
Antes de pensar em trocar qualquer coisa, vale fazer um diagnóstico honesto. Responda "sim" ou "não" para cada pergunta, pensando no dia a dia real da loja, não no que o sistema promete.
Se a resposta foi "não" para três ou mais, o problema da sua loja provavelmente não é falta de ferramenta. É falta de ligação entre elas.
O segundo passo é um inventário simples. Pegue uma folha e faça uma linha para cada ferramenta que a loja usa: sistema de gestão, emissor de nota, catálogo, cashback, CRM, ferramenta de mensagens, integração com site ou marketplace, planilhas.
Para cada uma, anote quatro coisas:
Um exemplo hipotético ajuda a enxergar. Uma loja de moda com três vendedoras paga um sistema de gestão, um catálogo digital, uma ferramenta de cashback e um aplicativo de mensagens. São quatro mensalidades, quatro cadastros de clientes e quatro senhas. Na última coluna, a da troca automática de informação, quase tudo fica em branco.
Essa coluna em branco é onde a loja está deixando dinheiro na mesa.
Uma ressalva importante: o inventário não serve para cortar ferramenta por cortar. Algumas resolvem bem uma necessidade específica e podem continuar. O objetivo é saber quais informações estão isoladas e quanto isso custa em tempo, venda perdida e cliente esquecido.
Muita gente desconfia de sistema "tudo em um". Com razão: há soluções que fazem muitas coisas e nenhuma direito.
Por isso, a pergunta certa não é "quantas funções o sistema tem". É "as funções conversam entre si".
Um sistema integrado para varejo é aquele em que gestão, catálogo e atendimento usam o mesmo cadastro de produtos e o mesmo cadastro de clientes. Na prática, isso significa um estoque, um financeiro e uma ficha de cliente para a loja inteira, seja a venda feita no balcão, no WhatsApp, no Instagram, no site ou no marketplace.
Quando isso acontece, a cena do começo muda. A cliente pergunta pela sandália. A vendedora vê a compra do ano passado ao lado da conversa, envia um catálogo só com as cores disponíveis no número 36 e avisa sobre o cashback antes que ele vença:
"Oi, Juliana. Achei aqui a sandália que você levou em março. Chegou nas cores caramelo e off-white, as duas no 36. E você tem R$ 40 de cashback que vence na sexta. Quer que eu separe uma para você?"
É esse o caminho que construímos na AWISE: o sistema de gestão para varejo, com controle de estoque por grade, fiscal e financeiro, fica no mesmo lugar do catálogo digital, da análise de RFV e ciclo de vida do cliente e da central de WhatsApp e Instagram com o número da loja. Mas a ferramenta organiza a informação. Quem transforma essa informação em atendimento é a equipe.
Seja qual for o sistema que você avaliar, peça para ver três coisas funcionando na demonstração: a ficha do cliente ao lado da conversa, o catálogo puxando o estoque real e uma venda atualizando estoque, financeiro e histórico ao mesmo tempo. Se o vendedor precisar dizer "isso a gente integra depois", você já tem a sua resposta.
O maior medo de quem pensa em mudar de sistema é perder tudo o que já construiu. É um medo legítimo, e a melhor forma de lidar com ele é fazer as perguntas certas antes de assinar.
E escolha bem o momento. Trocar de sistema no meio da Black Friday ou às vésperas do Natal é pedir para sofrer. Use esse período para fazer o teste das seis perguntas e o inventário. Com o diagnóstico na mão, janeiro é um ótimo mês para planejar a mudança com calma.
Uma última ressalva: juntar os canais num lugar só não dá à loja o direito de mandar mensagem para todo mundo. Converse com quem autorizou o contato, respeite quem pediu para não receber e use o histórico para ser útil, não insistente. Integração serve para conhecer melhor o cliente, não para incomodá-lo mais.
O pequeno e o médio varejista dificilmente vão ter o estoque de um marketplace ou o orçamento de publicidade de uma grande rede. Mas têm uma vantagem que nenhum deles consegue copiar: podem conhecer cada cliente pelo nome.
Essa vantagem só vale se a informação estiver disponível na hora do atendimento. Quando ela fica espalhada em cinco aplicativos e no celular de cada vendedora, a loja depende da memória e do improviso. Quando está num lugar só, qualquer pessoa da equipe consegue atender como a melhor vendedora atenderia.
Ferramenta solta sabe fazer uma tarefa. Sistema integrado sabe quem é o cliente.
Se uma cliente antiga mandar mensagem hoje, alguém na sua loja vai saber, em segundos, o que ela comprou, o que tem no estoque para ela e o que ela tem para usar?