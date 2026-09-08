Seu cliente não precisa ver todo o seu estoque: como usar catálogos para vender mais pelo WhatsApp

Por Stéfano Willig (@stefano.willig)

Imagine que uma cliente envie a seguinte mensagem para uma loja: “Vocês têm vestidos para um casamento no próximo sábado? Uso tamanho 40 e queria gastar até R$ 500.”

O vendedor responde rapidamente. Abre a galeria do celular e envia 30 fotos, uma atrás da outra. Algumas peças não estão disponíveis no tamanho solicitado. Outras custam muito mais do que o orçamento informado. No meio das imagens, também aparecem produtos de coleções antigas e fotos tiradas às pressas no estoque.

Depois de alguns minutos, a cliente responde: “Vou dar uma olhadinha e qualquer coisa te aviso”.

Provavelmente, a conversa termina ali.

Agora imagine outra resposta.

O vendedor pergunta se o casamento será durante o dia ou à noite, confirma a preferência de cor e entende se a cliente busca algo mais clássico ou moderno. Em seguida, envia um catálogo com seis opções disponíveis no tamanho 40 e dentro da faixa de preço informada.

Ao final, escreve:

“Separei essas opções pensando no que você me contou. Os modelos 2 e 4 acabaram de chegar. Quer que eu reserve algum para você experimentar?”

O canal é o mesmo. O estoque pode até ser o mesmo. Mas o atendimento é completamente diferente.

Na primeira situação, o vendedor transferiu para a cliente o trabalho de procurar. Na segunda, ajudou a tomar uma decisão. Essa é a principal diferença entre enviar produtos e vender com um catálogo.

Um catálogo eficiente não existe para mostrar tudo o que a loja possui. Ele existe para apresentar o que faz sentido para determinada pessoa, naquele momento.

O catálogo que vende não é o maior

Quando um cliente entra em uma loja física procurando um presente, um bom vendedor não o leva até a porta do estoque e diz: “Está tudo aí dentro. Pode procurar”.

Ele faz perguntas.

Quer saber para quem é o presente, qual é a ocasião, quanto a pessoa pretende gastar e que tipo de produto imagina comprar. A partir dessas respostas, apresenta algumas opções.

No WhatsApp, entretanto, muitas empresas se esquecem desse princípio.

Talvez pela facilidade de compartilhar fotos e links, o vendedor sente que precisa mostrar a maior quantidade possível de produtos. Acredita que, quanto mais opções enviar, maior será a possibilidade de acertar.

Na prática, isso pode causar o efeito contrário.

O cliente recebe tantas alternativas que não sabe por onde começar. Algumas não têm relação com o que pediu. Outras já saíram do estoque. Em vez de facilitar a escolha, o atendimento cria mais trabalho.

Por isso, antes de montar um catálogo, a loja deveria responder a quatro perguntas simples:

Para quem esse catálogo será enviado? Qual necessidade ou ocasião ele pretende atender? Os produtos selecionados estão realmente disponíveis? O que o cliente deve fazer depois de escolher?

Pode parecer básico, mas essas respostas mudam completamente a qualidade da abordagem.

A tecnologia ajuda justamente a transformar essa lógica em processo. Na funcionalidade de catálogos da AWISE, por exemplo, a loja pode utilizar filtros para selecionar tipos de produto, marcas, tamanhos e outras características. Também pode exibir somente itens disponíveis em estoque, agrupar variações como cores e tamanhos, inserir sua identidade visual e direcionar o botão de compra para uma conversa no WhatsApp.

Assim, o vendedor não precisa procurar fotos espalhadas pelo celular nem correr o risco de oferecer um produto que já não está disponível. Ele consegue montar uma seleção de acordo com a necessidade de cada atendimento.

O sistema organiza os produtos. Mas é o contexto que transforma esses produtos em uma oferta.

Para novos clientes, use a intenção

Quando a loja já conhece o cliente, pode utilizar seu histórico para personalizar a abordagem. Mas o que fazer com alguém que está entrando em contato pela primeira vez?

Nesse caso, a personalização começa com boas perguntas.

Um novo cliente pode chegar pelo Instagram, pelo perfil da empresa no Google, por uma indicação, por um anúncio ou por um QR Code instalado na vitrine. Ele ainda não possui histórico de compra, mas já oferece uma informação muito importante: sua intenção.

Se a pessoa pergunta sobre um produto, uma categoria ou uma ocasião, a loja já possui um ponto de partida.

O vendedor pode descobrir:

O que ela está procurando;

Se o produto será para uso próprio ou para presentear;

Qual é sua preferência de estilo, marca, tamanho ou cor;

Qual faixa de preço deseja considerar;

Para quando precisa do produto.

Isso não significa transformar a conversa em um interrogatório. Duas ou três perguntas bem feitas já podem evitar o envio de dezenas de opções irrelevantes.

Uma loja de calçados pode criar uma seleção de tênis para caminhada dentro de determinada faixa de preço. Uma loja de móveis pode montar um catálogo com produtos para quem está organizando o primeiro apartamento. Uma perfumaria pode apresentar opções de presentes até R$ 200. Uma loja de materiais de construção pode separar itens compatíveis com a etapa da obra informada pelo cliente.

Nesse momento, o catálogo deixa de ser uma cópia da loja e passa a ser uma resposta. Para o novo cliente, a personalização não vem do histórico. Vem da intenção demonstrada durante a conversa.

É importante lembrar, entretanto, que conquistar novos clientes pelo WhatsApp não significa comprar listas de contatos ou enviar mensagens para pessoas que nunca demonstraram interesse pela empresa.

O catálogo deve ajudar a avançar uma conversa iniciada ou autorizada pelo consumidor. Não deve servir como desculpa para transformar o WhatsApp em uma nova forma de panfletagem.

Para clientes da base, use o histórico

Se a intenção orienta o atendimento de novos consumidores, o histórico deve orientar o relacionamento com quem já compra na loja.

Ainda assim, muitos varejistas continuam tratando todos os clientes da mesma forma.

Quando chega uma nova coleção, enviam a mesma mensagem para toda a base. Quando precisam melhorar as vendas, criam uma promoção genérica. Clientes recentes, antigos, recorrentes e inativos recebem exatamente a mesma comunicação.

O problema é que pessoas diferentes vivem momentos diferentes em sua relação com a loja.

Uma maneira de compreender essas diferenças é utilizar a metodologia RFV: Recência, Frequência e Valor.

A recência indica há quanto tempo o cliente não compra. A frequência mostra quantas vezes ele já comprou. O valor representa quanto já movimentou na empresa.

O Relatório de Performance do Cliente da AWISE utiliza essas informações para gerar pontuações e organizar os clientes em grupos estratégicos. Além do RFV, a análise apresenta dados como produtos comprados, marcas e tipos preferidos, ticket médio e tempo de relacionamento.

Essas informações não servem apenas para descobrir quem são os clientes que mais gastaram. Elas ajudam a decidir qual deve ser o próximo passo com cada grupo. Um cliente recente e frequente pode receber acesso antecipado a um lançamento relacionado às suas preferências.

Alguém que realizou a primeira compra pode receber uma seleção pensada para estimular a segunda.

Um cliente que costuma comprar determinado tipo de produto pode ser avisado sobre reposições ou novidades daquela categoria.

Já uma pessoa que teve um bom histórico, mas está há mais tempo sem comprar do que seu ciclo habitual, pode receber um catálogo de reativação baseado no que costumava procurar. Há uma grande diferença entre enviar “temos novidades” e dizer:

“Oi, Carlos. Chegaram novos modelos daquela marca que você costuma comprar. Separei cinco opções no seu tamanho. Quer que eu reserve alguma?”

A primeira mensagem poderia ter sido enviada para qualquer pessoa. A segunda mostra que a loja conhece o cliente. O RFV ajuda a escolher com quem conversar. O catálogo ajuda a decidir o que mostrar.

Sete catálogos que uma loja pode usar para vender

Quando o catálogo é tratado como parte do atendimento, e não apenas como material de divulgação, surgem diversos casos de uso.

1. Catálogo de lançamento segmentado

Nem toda novidade precisa ser enviada para toda a base. Uma nova coleção de determinada marca pode ser apresentada primeiro aos clientes que já compraram aquela marca ou demonstraram preferência por produtos semelhantes.

Além de aumentar a relevância da mensagem, essa abordagem cria uma sensação legítima de atenção e prioridade.

2. Catálogo para a segunda compra

A primeira venda não deveria ser o fim do trabalho comercial. Ela deveria ser o começo do relacionamento.

Depois de algum tempo, a loja pode criar uma seleção com produtos complementares à compra anterior. Quem comprou uma calça pode receber opções de blusas e acessórios. Quem adquiriu uma máquina pode conhecer insumos ou peças relacionadas. Quem comprou um cosmético pode receber sugestões para complementar a rotina de uso.

O objetivo não é oferecer qualquer coisa. É ajudar o cliente a extrair mais valor daquilo que já comprou.

3. Catálogo de reposição

Alguns segmentos trabalham com produtos que possuem um ciclo relativamente previsível de recompra. Cosméticos, suplementos, alimentos, itens infantis, materiais para pets e determinados produtos profissionais são alguns exemplos.

Se a loja conhece esse ciclo, pode entrar em contato próximo ao período provável de reposição e apresentar as opções disponíveis. A mensagem deixa de ser uma interrupção e passa a funcionar quase como um lembrete útil.

4. Catálogo de reativação

Nem todo cliente inativo deixou de gostar da loja. Às vezes, ele apenas perdeu o hábito, mudou sua rotina ou não encontrou um motivo para voltar.

O RFV pode ajudar a identificar clientes que possuíam boa frequência ou valor, mas estão ultrapassando seu ciclo normal de recompra. Nesse caso, o catálogo deve ser construído com base no histórico da pessoa. Enviar uma promoção genérica dificilmente demonstra que a loja percebeu sua ausência.

Reativar não é apenas oferecer desconto. É voltar a ser relevante.

5. Catálogo para recuperar uma oportunidade

O cliente visitou a loja, experimentou um produto e disse que iria pensar. Pediu um orçamento, mas não respondeu. Gostou de uma peça que não estava disponível em sua numeração. Levou uma condicional ou malinha, mas devolveu parte dos itens.

Todas essas situações podem gerar novos catálogos. O vendedor pode apresentar uma alternativa, avisar sobre a reposição, sugerir uma combinação ou facilitar o pagamento e a retirada.

Em vez de perguntar “ainda tem interesse?”, a loja retorna trazendo uma informação útil.

6. Catálogo por ocasião e orçamento

Datas comemorativas são o exemplo mais conhecido, mas não são o único. A loja pode criar catálogos para casamentos, viagens, volta às aulas, reforma, nascimento de um filho, montagem de enxoval, presentes corporativos ou diferentes faixas de preço.

O título do catálogo já ajuda o consumidor a entender que aquela seleção foi criada para resolver uma necessidade específica. “Presentes até R$ 150” é muito mais útil do que “Veja todos os nossos produtos”.

7. Catálogo para girar estoque com inteligência

Produtos com baixo giro não precisam ser oferecidos para todo mundo nem entrar imediatamente em uma promoção. Antes de reduzir o preço, a loja pode identificar quais clientes possuem maior afinidade com aquela categoria, marca, estilo ou faixa de valor.

Talvez o produto não esteja parado porque é ruim. Talvez apenas não tenha sido apresentado para a pessoa certa. Nesse cenário, estoque e histórico de clientes trabalham juntos. A loja deixa de tentar vender o produto para qualquer pessoa e passa a procurar quem possui mais chance de valorizá-lo.

Personalizar não é apenas colocar o nome do cliente

Uma mensagem pode começar com “Oi, Ana” e continuar sendo completamente genérica. Personalização não é inserir o nome da pessoa antes de enviar o mesmo catálogo para todos. É utilizar o que a loja sabe para excluir o que não faz sentido.

Se o cliente compra apenas produtos de determinada faixa de preço, não há motivo para enviar opções muito acima dela. Se utiliza um tamanho específico, não precisa receber itens indisponíveis em sua numeração. Se demonstrou interesse em uma categoria, provavelmente não quer navegar por todo o restante do estoque.

Na prática, personalizar também significa mostrar menos.

Isso exige disciplina porque o lojista costuma querer aproveitar cada contato para apresentar todas as novidades. Mas a função do catálogo não é provar que a loja possui muitos produtos.

É facilitar uma decisão.

Onde o catálogo costuma falhar

Mesmo uma boa ferramenta pode gerar resultados ruins quando utilizada sem processo.

Um dos erros mais comuns é criar catálogos longos demais. A loja seleciona dezenas ou centenas de produtos e espera que o cliente encontre sozinho aquilo que procura.

Outro problema é apresentar itens sem disponibilidade. Depois de escolher, o consumidor descobre que não existe seu tamanho, cor ou modelo. A frustração é ainda maior porque a própria loja criou uma expectativa que não poderia atender.

Também há catálogos enviados sem nenhuma mensagem de contexto. O cliente recebe apenas um link ou arquivo, sem saber por que aquele material foi escolhido para ele ou o que deveria fazer em seguida.

Por fim, algumas empresas acreditam que o catálogo elimina a necessidade de acompanhamento.

Não elimina. Depois do envio, o vendedor pode perguntar quais opções chamaram mais atenção, esclarecer dúvidas, comparar produtos, reservar um item ou sugerir uma visita à loja.

O catálogo pode economizar o tempo da equipe. Mas não pode abandonar o cliente sozinho no meio da decisão.

Uma rotina simples para transformar catálogo em venda

A operação não precisa começar com campanhas sofisticadas ou grandes automações. Pode começar com uma rotina semanal.

Primeiro, a loja escolhe um público ou uma necessidade. Pode ser um grupo de clientes que está próximo do período de recompra, pessoas que compram determinada marca ou consumidores que demonstraram interesse em uma categoria.

Depois, seleciona apenas produtos disponíveis e coerentes com aquele contexto.

Em seguida, monta o catálogo e prepara uma mensagem curta e pessoal. Por exemplo:

“Oi, Ana. Separei seis opções da marca que você costuma comprar, todas disponíveis no seu tamanho. Duas acabaram de chegar. Quer que eu reserve alguma para você experimentar?”

A mensagem não termina com “qualquer coisa, estamos à disposição”. Ela faz uma pergunta que ajuda o cliente a avançar. Se não houver resposta, o acompanhamento deve acrescentar alguma informação, não apenas cobrar uma decisão.

A loja também precisa registrar o resultado. A categorização de vendas da AWISE, por exemplo, permite identificar vendas originadas pelo WhatsApp e acompanhar quanto o canal realmente representa no faturamento.

Sem esse registro, o varejista pode até perceber que a equipe está enviando muitos catálogos, mas não saberá quais abordagens estão gerando vendas.

O que medir

Quantidade de catálogos enviados é uma medida de esforço, não de resultado.

Para avaliar a estratégia, a loja pode acompanhar:

Quantas conversas foram geradas;

Quantos clientes responderam;

Quantos catálogos se transformaram em vendas;

Qual foi o ticket médio;

Quantos itens foram vendidos por atendimento;

Quantos clientes inativos voltaram a comprar;

Quantas primeiras compras se transformaram em uma segunda;

Quanto do faturamento veio do WhatsApp;

Quais produtos de baixo giro foram vendidos;

Quanto tempo a equipe economizou ao deixar de procurar e enviar fotos individualmente.

Esses indicadores ajudam a entender se o problema está na seleção de clientes, nos produtos apresentados, na mensagem, no atendimento ou nas condições oferecidas.

Se a loja não sabe quais catálogos geram conversas e vendas, ela está apenas produzindo material. Ainda não está produzindo inteligência comercial.

Mostrar menos pode ajudar a vender mais

O pequeno e o médio varejista dificilmente terão o maior estoque, o maior orçamento de publicidade ou a estrutura tecnológica das grandes redes.

Mas possuem uma vantagem importante: podem conhecer melhor seus clientes.

Sabem quais marcas preferem, o que costumam procurar, quanto estão dispostos a gastar e quais produtos combinam com seu momento. Quando essas informações ficam apenas na memória do vendedor, a loja depende do improviso. Quando são registradas e transformadas em processo, passam a gerar novas oportunidades.

É aí que ferramentas como catálogo, histórico de compras e RFV ganham valor. Elas não substituem a sensibilidade comercial. Elas permitem que essa sensibilidade seja utilizada com mais consistência e por toda a equipe.

No WhatsApp, o catálogo não deve ser o lugar onde a conversa termina. Deve ser o ponto em que a escolha fica mais fácil. Afinal, vender não é mostrar tudo. É mostrar a coisa certa para a pessoa certa e facilitar o próximo passo.

Na próxima vez que um cliente pedir “algumas opções”, sua loja vai despejar o estoque na tela ou montar uma seleção que realmente o ajude a decidir?