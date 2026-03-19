Rede de academias Ultra aposta na musculatura das franquias para ampliar presença no país

Não são poucos os que se perguntam se a onda de expansão do mercado fitness é sólida ou tem data para terminar. O mundo dos negócios é marcado por tendências e as academias viraram a “bola da vez”. Com cada vez mais praticantes de atividades físicas e adeptos das chamadas canetinhas de emagrecimento, esse tipo de empreendimento se tornou um refúgio para quem quer investir em um negócio com retorno garantido.

Os números comprovam esse crescimento. Segundo dados da Fitness Brasil, entre 2019 e 2024, a quantidade de alunos no país aumentou cerca de 50%, de aproximadamente 10 milhões para 15 milhões de pessoas em busca de uma melhor qualidade de vida. Não à toa, o Brasil ultrapassou a marca de 56 mil unidades em 2024, mais que o dobro do volume registrado dez anos antes, quando existiam cerca de 19 mil estabelecimentos no país.

Apesar do balanço positivo, ainda há muito mercado a ser explorado. Estima-se que cerca de 7% da população brasileira frequenta academias regularmente, com alta adesão na faixa de 18 a 35 anos, mas com crescimento rápido entre o público mais velho.

Um dos problemas que travam o avanço desses números é a distribuição desta demanda. Com centenas de cidades ainda pouco exploradas pelo setor, há espaço para crescer e alcançar novos públicos, mas muitas vezes falta preparo e acompanhamento, riscos inerentes ao crescimento desordenado.

A aposta em franquias

Ter um suporte de uma franqueadora pode ser determinante para fazer com que o negócio dê certo. No ramo de academias, a Ultra trabalha com um modelo inclusivo, que atende as necessidades de seus investidores, com mais de 200 horas de treinamento, processos bem definidos, marketing de performance e assessoria para projetos arquitetônicos.

Com presença em 14 estados, aproximadamente 300 mil alunos e 100 unidades em funcionamento, além de mais de 200 contratos assinados, a Ultra já fatura cerca de R$ 350 milhões anuais e projeta alcançar a marca de 500 academias até 2030.

Esse trabalho focado na execução fez com que a Ultra recebesse por três anos seguidos (2024, 2025 e 2026) o Selo de Excelência da ABF, a entidade que rege as normas do franchising no Brasil. Hoje, mais de 90% dos franqueados da Ultra abrem uma segunda unidade.

“Isso comprova a satisfação com o resultado de suas unidades”, afirma Fernando Nero, CEO e cofundador da marca. “Uma coisa é a franqueadora dizer que é boa, outra é o franqueado fazer essa avaliação. Antes de olhar para as promessas, eu sempre gosto de olhar para a estrutura por trás da expansão. É essa hora que separa uma rede de verdade de uma operação inflada.”

Histórico

Fernando Nero já viveu na pele as dores de um franqueado no início de sua trajetória no ramo das academias. Foi após uma tentativa frustrada de abrir uma unidade da Smart Fit que o empresário decidiu desenvolver seu próprio modelo. Em 2015, Nero transformou sua frustração em motivação e criou a marca Bluefit. Com a proposta de ser acessível e funcionar 24 horas com aulas coletivas de menor duração, a ideia deu certo e a marca se expandiu rapidamente.

Anos depois, em 2021, após deixar a Bluefit, Nero foi convidado para usar a sua expertise em prol de um novo negócio. Uniu-se Marcel Gandra, Marcos Minchiotti e à Ivete Gama, especialistas renomados em projetos de expansão no setor, para tocar a parte estratégica da Ultra, rede com a qual passou a ter uma nova visão de negócios Hoje, inclusive, o grupo engloba outras bandeiras especializadas no ramo, como a Spider Kick, de luta; a Cycle, de ciclismo indoor; e a The Flame, de treinos aeróbicos intensos.

De olho nos “não praticantes”, onde enxerga o próximo grande ciclo de crescimento fitness no Brasil, o grupo Ultra direciona seus esforços para aqueles que não enxergam na academia um espaço acolhedor e tendem a desistir do processo no meio do caminho. Os espaços coloridos e mais iluminados e sem catracas são parte dessa estratégia. “Um aluno acima de 60 anos que treinar regularmente tem uma jornada completamente diferente do aluno que começou por resolução de ano novo”, explica Nero.

O pensamento de que era necessário inovar também esteve na concepção da marca como um todo, que surgiu como uma franqueadora antes de ser uma academia em si. Sua primeira unidade, próximo à Avenida Paulista, foi desenvolvida dentro de um modelo pensado para ser replicado. De lá para cá, a rede soma 100 unidades em operação e pretende dobrar de tamanho em 2026. O objetivo central é chegar a 500 academias até 2030.

Esse histórico importa porque expansão em franquia não é só sobre vender licença. É sobre transformar know-how em método replicável. Quando a Ultra se apresenta como uma estrutura pensada para desenvolver empresário, e não apenas te vender uma franquia, ela mexe em um ponto sensível do franchising fitness brasileiro: suporte real.

Com investimentos tão agressivos, fica claro que não há dúvidas: o mercado fitness vai continuar crescendo no Brasil e dificilmente cairá em desuso. É possível que os modelos mudem e novas alternativas surjam, assim como foi o caso da Ultra, mas as academias continuarão existindo e o público que as frequenta também.

ULTRA ACADEMIA EM NÚMEROS

→ 100% de sucesso com Nenhuma unidade fechada desde a fundação

→ 89% dos franqueados abriram a 2ª unidade

→ Projeção 2026: R$ 400 milhões + em faturamento

→ +300.000 alunos ativos | 16 estados

→ 100 unidades em operação | dobrando em 2026

→ Mais de 500 academias até 2030

→ 20%+ de alunos acima de 60 anos vs. média do setor

→ Expansão com capital próprio | sem fundos externos

→ Holding abre unidades próprias com participação de franqueados

→ Margem líquida: 20 a 35% por unidade

→ Payback estimado: 18 a 36 meses

→ Selo ABF Excelência 2024, 2025 e 2026 — avaliado pelos próprios franqueados