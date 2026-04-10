R$ 57 bilhões no Brasil: o que a aposta do Mercado Livre revela — e a janela que poucos estão vendo

Por Thiago Franco, empresário e CEO da ICOMM Consultoria de Marketplaces

O Mercado Livre anunciou que investirá mais de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026. A notícia circulou rápido, foi celebrada como "bom sinal para o e-commerce" e logo sumiu dos feeds. Erro. Esse anúncio merece uma leitura mais lenta — porque quem entender o que está acontecendo de verdade carrega uma vantagem que não aparece em manchete nenhuma.

Investimento nessa escala não é sobre crescer. É sobre construir barreiras competitivas que os concorrentes dificilmente conseguirão cruzar depois. O capital tende a ser direcionado para três frentes: infraestrutura logística, com novos centros de distribuição e expansão do serviço Full; tecnologia e inteligência artificial, para refinar algoritmos de recomendação e eficiência operacional; e serviços financeiros, para aprofundar o ecossistema de crédito e pagamentos que mantém o consumidor dentro da plataforma. Cada real investido nessas três frentes faz a mesma coisa: sobe o piso mínimo de qualidade que o consumidor vai aceitar.

O impacto mais relevante desse tipo de movimento não aparece no faturamento imediato. Aparece no comportamento do consumidor brasileiro. Entrega rápida deixa de ser diferencial e vira expectativa. Frete barato deixa de ser promoção e vira padrão. Experiência fluida deixa de ser elogiável e vira obrigação. Empresas que não acompanham esse novo piso não somem de uma vez — elas simplesmente começam a parecer obsoletas, mesmo enquanto ainda estão vendendo. Esse é o risco invisível de quem ainda trata marketplace como canal secundário.

Existe um equívoco comum na leitura de movimentos como esse: achar que quem ganha com uma infraestrutura desse tamanho são apenas os players grandes. Na prática, acontece o oposto. Quando o Alibaba construiu sua logística na China, milhares de pequenas empresas escalaram em cima dela. Quando a Amazon consolidou sua operação nos Estados Unidos, o mercado de sellers independentes explodiu. O mesmo padrão se repete aqui. Toda grande infraestrutura cria uma avenida de crescimento para quem sabe operar dentro dela. O que o Mercado Livre está construindo com esses R$ 57 bilhões é, essencialmente, a maior alavanca de crescimento para pequenas e médias empresas que o varejo brasileiro já teve.

A expansão do Full é o exemplo mais concreto disso. Um seller de médio porte consegue operar com logística de grande varejista sem precisar de armazém próprio. Isso muda completamente a equação de margem de contribuição e escala previsível — dois dos maiores gargalos de quem tenta profissionalizar a operação sem capital intensivo.

O ponto que a maioria ignora, porém, é que essa janela tem prazo. Todo grande movimento de infraestrutura segue um padrão histórico de três fases. Primeiro, oportunidade ampla: pouca concorrência qualificada, o algoritmo premia presença, o ranqueamento é mais acessível. Segundo, profissionalização: entrada de players mais preparados, buybox mais disputado, catálogo e reputação de conta já fazem diferença real. Terceiro, consolidação: domínio dos melhores operadores, custo de entrada alto, escala exige estrutura sólida. O Brasil está saindo da primeira fase e entrando de vez na segunda. Ainda há espaço. Mas já não é mais território para operações amadoras.

Empresas que entrarem agora com estrutura, método e visão estratégica de portfólio têm uma vantagem real sobre quem vai esperar o mercado "ficar maior" para se preparar. Quando chegar a fase de consolidação, o custo de posicionamento vai ser exponencialmente maior.

Na minha experiência trabalhando com sellers de diferentes portes e segmentos, o que separa quem cresce de quem estagna não é tamanho. É mentalidade operacional. Os negócios que vão capturar essa próxima onda são os que tratarem marketplace como estratégia — não como canal. Os que acompanharem ACOS e ROAS de perto, gerenciarem ruptura de estoque com rigor, e tomarem decisões de portfólio com base em dados de marketshare por categoria, não por intuição.

Apesar de todo esse movimento, muitos empresários ainda operam com uma lógica ultrapassada: veem marketplace como renda extra, subestimam a complexidade da operação e não tratam dados como ativo estratégico. Enquanto isso, outros estão construindo negócios altamente escaláveis dentro desse mesmo ecossistema, com margem saudável e crescimento previsível. Esses dois grupos vão coexistir por mais algum tempo — mas a distância entre eles está aumentando. E o investimento de R$ 57 bilhões do Mercado Livre vai acelerar exatamente essa separação.

O anúncio não é só sobre crescimento de plataforma. É um sinal de maturidade do mercado digital brasileiro. A infraestrutura está sendo construída. A demanda está sendo consolidada. O padrão subiu. A pergunta não é se o e-commerce vai crescer. A pergunta é: quando o mercado chegar na fase de consolidação, sua empresa vai estar entre as que dominam — ou entre as que assistiram de fora?