O novo Lexus ES mostra que o luxo está ficando mais silencioso

Durante muito tempo, carro premium foi construído em cima de sinais muito fáceis de reconhecer. Motor grande, grade enorme, acabamento chamativo, potência estampada na ficha técnica e uma marca capaz de ser identificada antes mesmo de o carro parar no valet.

A Lexus parece estar escolhendo outro caminho no Brasil.

A chegada da oitava geração do ES, agora como ES 350h, ajuda a explicar esse posicionamento. O sedã chega por cerca de R$ 400 mil e uma proposta que gira menos em torno de performance ostensiva e mais em silêncio, conforto, tecnologia e refinamento.

Esse movimento acontece num momento interessante. Os veículos eletrificados já representaram cerca de 16% das vendas de leves no Brasil no primeiro semestre de 2026. Foram 215 mil unidades, crescimento de 125% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto o mercado total avançou perto de 20%, os eletrificados cresceram aproximadamente seis vezes mais.

O consumidor está mudando e o luxo muda junto.

O ES talvez seja um bom exemplo disso porque a Lexus não tentou transformar o carro numa nave cheia de elementos visuais disputando atenção. O conceito de design é chamado de “Clean Tech x Elegance”.

A tradicional grade praticamente se funde à carroceria, a cabine ficou mais limpa e a tecnologia aparece de forma integrada. Tudo está ali, mas sem aquela obrigação de parecer tecnológico o tempo inteiro.

Até o tamanho ajuda a entender a estratégia.

O ES é maior que modelos como Audi A5, BMW Série 3 e Mercedes Classe C e entra em dimensões próximas às de sedãs de categorias superiores. O produto tenta entregar espaço e conforto de carro grande dentro de uma faixa de preço em que boa parte do mercado premium ainda vende modelos menores.

A disputa, portanto, fica interessante.

Pelo mesmo valor, alguém pode entrar numa concessionária alemã procurando esportividade, status e tradição. A Lexus precisa dar a essa pessoa outro motivo para atravessar a rua.

É aí que entra talvez a maior força e também o maior desafio da marca no Brasil.

A Lexus nunca teve aqui a mesma presença de BMW, Mercedes-Benz ou Audi. Isso significa menos visibilidade, mas também abre espaço para construir um território próprio, baseado em design, silêncio, sofisticação e uma experiência de luxo particular da marca. Tudo isso com a chancela institucional e a reconhecida confiabilidade mecânica do Grupo Toyota como respaldo.

Em 2025, a operação brasileira dizia que 40% de seus clientes já eram proprietários de Lexus, outros 40% vinham de marcas premium concorrentes e cerca de 20% migravam da Toyota. Esse último número é especialmente interessante: mostra um consumidor que já conhece a confiabilidade do grupo, mas decide dar um salto de patamar para entrar no universo de altíssimo luxo da Lexus.

Esse dado diz bastante.

Metade do trabalho de uma marca de luxo é convencer alguém a entrar. A outra metade é fazer essa pessoa não querer sair.

O ES conversa diretamente com isso. O modelo utiliza a tecnologia Híbrido Autocarregável (HEV), que combina motor a combustão e elétrico sem exigir tomada em casa ou planejamento de recarga. O motorista simplesmente entra, dirige e o próprio sistema gerencia a energia ao longo do percurso. Para uma parcela do consumidor premium brasileiro, isso significa entrar no universo da eletrificação sem adicionar à rotina a chamada ansiedade de recarga dos modelos totalmente elétricos.

Ao mesmo tempo, a própria Lexus já começou a preparar o próximo passo.

O novo ES foi apresentado no Brasil como porta de entrada de uma geração mais eletrificada da marca, e a linha também deve receber uma configuração 100% elétrica.

A Lexus entendeu uma mudança que vai além do automóvel. O luxo está ficando menos interessado em provar alguma coisa para quem está olhando de fora e mais preocupado com a experiência de quem já está dentro desse universo.

Silêncio, conforto, espaço, atendimento, tecnologia que funciona e um produto que não precisa falar o preço o tempo inteiro.

A Lexus dificilmente vai ganhar o mercado premium numa guerra de volume. Mas pode ganhar relevância construindo um território próprio.

Para quem quer vivenciar na prática esse “silêncio”, a experiência do novo ES 350h vai muito além da ficha técnica. Ela começa no momento em que você fecha a porta.