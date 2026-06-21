O Brasil criou um sistema financeiro bom demais para ser ignorado

Durante muito tempo, a gente se acostumou com a ideia de que inovação financeira vinha de fora.

O brasileiro olhava para os Estados Unidos, para a Europa, para o Vale do Silício, para Londres, para os grandes bancos globais, e aceitava quase naturalmente que o futuro chegaria de lá para cá. A gente importava tendência, copiava modelo, traduzia conceito e tentava adaptar para a nossa realidade.

Só que tem uma coisa curiosa acontecendo agora.

Em uma das áreas mais importantes da economia digital, o Brasil deixou de ser aluno e virou referência.

O Pix talvez seja o melhor exemplo recente de uma inovação brasileira que parece simples demais para ser revolucionária. Você abre o celular, digita uma chave, aponta um QR Code, confirma e pronto. O dinheiro cai na hora. Não importa se é sábado, domingo, feriado, madrugada, loja pequena, ambulante, restaurante, e-commerce, fornecedor ou amigo dividindo a conta do almoço.

Para o brasileiro, isso já virou tão comum que perdeu o brilho da novidade e quando a tecnologia vira hábito, ela ganha o jogo.

O impacto do Pix não está só na velocidade. Está no que ele fez com a expectativa do consumidor. Depois que uma população inteira se acostuma a pagar em segundos, sem depender de horário bancário, sem esperar compensação, sem precisar entender a infraestrutura por trás, tudo que demora começa a parecer velho.

E esse é o ponto que os Estados Unidos e a Europa ainda estão tentando resolver.

Nos Estados Unidos, o FedNow, sistema de pagamentos instantâneos do Federal Reserve, só foi lançado em 2023. Dois anos depois, tinha pouco mais de 1.400 instituições participantes. É um avanço importante, claro. Mas quando você compara com a adoção cultural do Pix no Brasil, fica evidente que não estamos falando apenas de tecnologia. Estamos falando de comportamento.

A Europa também se mexeu. A União Europeia aprovou regras para tornar transferências instantâneas em euro disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, em até 10 segundos. O próprio discurso europeu deixou claro que essa agenda tem um componente de soberania, porque reduzir dependência de infraestruturas financeiras de fora do bloco passou a ser estratégico.

Repara no tamanho da mudança: aquilo que o Brasil colocou na mão da população em 2020 virou agenda de autonomia financeira para economias desenvolvidas anos depois.

A pergunta, então, não é se o Pix é relevante.

A pergunta é por que ele ficou relevante rápido demais.

A resposta passa por uma combinação rara de desenho público, adesão privada e dor real do mercado. O Banco Central criou a infraestrutura. Bancos, fintechs, adquirentes e plataformas precisaram entrar no jogo. O consumidor adotou porque era simples. O lojista aceitou porque reduzia fricção. O pequeno empreendedor ganhou uma alternativa para receber mais rápido. E, quando todo mundo passa a usar, o sistema deixa de ser uma opção e vira linguagem.

No Brasil, o Pix não virou só um método de pagamento. Virou verbo. A pessoa não diz “vou realizar uma transferência instantânea”. Ela diz “faz um Pix”. Virou cultura popular.

O crescimento do Pix pressiona interesses enormes. Pressiona bandeiras. Pressiona modelos baseados em taxas. Pressiona empresas que durante décadas se beneficiaram de um sistema em que intermediar pagamento era uma das posições mais lucrativas do mundo. Pressiona também governos e reguladores que perceberam tarde demais que infraestrutura de pagamento não é apenas conveniência. É poder.

Não por acaso, os Estados Unidos abriram investigação sobre práticas brasileiras ligadas a comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Oficialmente, o debate passa por concorrência, regulação e possível tratamento discriminatório. Mas existe uma camada mais profunda nessa história: o Brasil criou uma infraestrutura pública de pagamento que reduziu dependência de redes tradicionais, aumentou competição e colocou o consumidor no centro da experiência.

E o mais interessante é que o Brasil não fez isso criando uma solução “premium”, sofisticada, distante da maioria da população. Fez o contrário. Criou algo simples, barato, acessível e funcional o suficiente para entrar na feira, no salão de beleza, no caixa do restaurante, no site, no delivery, na farmácia, na banca, na loja de bairro e no comércio informal.

Essa é uma aula para qualquer empresa. Inovação de verdade não é a que impressiona investidor em apresentação. É a que muda a rotina de quem usa.

É nesse contexto que empresas como a Stone precisam ser elogiadas. Não como “mais uma maquininha” ou “mais um banco”, mas como parte de um movimento maior em que o empreendedor passou a exigir mais do sistema financeiro. A nova campanha da empresa se posicionando como “o banco de quem empreende”, é genial e conversa com algo maior do que uma campanha. Ela acompanha uma mudança de época.

O empreendedor não está pedindo uma instituição financeira para guardar dinheiro. Ele está pedindo uma infraestrutura para vender, receber, controlar, antecipar, pagar, entender e seguir crescendo com menos bagunça.

Essa é a diferença entre vender produto financeiro e participar da vida real de quem empreende.

A maquininha foi importante porque destravou venda. O Pix foi importante porque destravou circulação. A próxima disputa será sobre quem consegue transformar essa circulação em inteligência para o negócio. Quem ajuda o empreendedor a entender o caixa? Quem reduz retrabalho? Quem organiza recebíveis? Quem conecta crédito ao ritmo da venda? Quem entrega atendimento quando a operação para? Quem ajuda o dono a tomar decisão melhor antes que o problema vire dívida?

O sistema financeiro brasileiro ainda tem muitos problemas. Crédito caro, spread alto, inadimplência, burocracia, golpe, fraude, concentração e uma relação historicamente difícil entre banco e pequeno empreendedor. Não dá para romantizar.

Mas também não dá para ignorar que, em pagamentos, o Brasil fez algo muito raro: criou uma solução melhor, mais rápida, mais popular e mais integrada ao dia a dia do que muita coisa que existe em mercados mais ricos e, ao usar isso como alavanca para sua nova campanha, a Stone sai na frente e vira mais um case de sucesso.

E o que podemos aprender com ela?

1. Marca forte não vende produto, mas muda a forma como o mercado enxerga a categoria

O movimento mais inteligente é tentar sair da prateleira de maquininha e entrar na prateleira de parceiro financeiro do empreendedor.

Essa é uma virada importante porque toda marca, quando cresce, corre o risco de ficar presa ao primeiro produto pelo qual ficou conhecida. A Stone ficou muito associada à maquininha e ao atendimento. Agora, a campanha tenta ampliar a percepção: não é só sobre passar cartão, é sobre ajudar o negócio a funcionar melhor.

Insight para o varejo:

Se sua marca ficou conhecida por um produto, serviço ou solução específica, talvez o próximo salto não seja lançar mais coisa. É ensinar o cliente a enxergar você de outro jeito.

2. O melhor reposicionamento nasce de uma dor real

O empreendedor está cansado de operar com ferramentas soltas.

Ele vende em um lugar, recebe em outro, paga fornecedor em outro, controla caixa em planilha, resolve funcionário no WhatsApp, busca crédito quando já está apertado e tenta entender o negócio olhando para várias telas que não se conversam.

A campanha acerta quando não fala só de produto financeiro. Ela fala de rotina. De balcão. De burocracia. De desorganização. De tempo perdido. De quem precisa vender, pagar, receber e gerir ao mesmo tempo.

Insight para o varejo:

Quanto mais a marca entende a vida real do cliente, menos ela precisa forçar uma mensagem.

3. Evoluir a marca sem abandonar o que construiu confiança é o jogo mais difícil

A Stone quer parecer mais completa, mais atual e mais integrada. Mas ela não joga fora o que já era forte: atendimento rápido, proximidade com o empreendedor, presença no balcão e simplicidade.

Esse equilíbrio é o ponto mais importante.

Quando uma marca muda demais, pode parecer que está renegando a própria história. Quando muda de menos, parece parada no tempo. A Stone tenta fazer um meio-termo: “evoluímos, mas continuamos sendo quem estava do seu lado na operação”.

Insight para o varejo:

Reposicionamento bom não apaga o passado mas usa ele como prova para sustentar o futuro. A marca precisa mostrar que mudou porque o cliente mudou, não porque cansou da própria identidade.

O Brasil já mostrou que sabe criar trilhos financeiros superiores. Agora a disputa é sobre quem vai construir melhores experiências em cima deles.