Por Thiago Franco, empresário e CEO da ICOMM Consultoria de Marketplaces

O 11.11 deixou um recado importante para o varejo brasileiro: as plataformas estão disputando cada vez mais quem vende dentro delas.

Nas primeiras 12 horas da campanha, a Shopee registrou mais de 40% de aumento nos acessos em comparação com o mesmo período da Black Friday de 2025. Entre os dias 5 e 10 de novembro, o volume de vendas foi 90% maior que no período anterior à Black Friday do ano passado.

E a temporada ainda tem espaço para crescer. Segundo a Abiacom, o comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 16,6 bilhões na semana da Black Friday de 2026, alta de aproximadamente 24% sobre 2025.

Esses números mostram a força das grandes campanhas. Mas existe uma transformação acontecendo nos bastidores que merece a atenção de quem empreende.

Enquanto os consumidores procuram ofertas, os marketplaces estão competindo pelos vendedores capazes de entregar uma boa experiência de compra.

Em novembro, a Temu assinou um memorando de entendimento com os Correios para estudar novas soluções logísticas destinadas aos vendedores brasileiros da plataforma.

É um movimento importante. A empresa, que ganhou espaço no país com produtos importados, está ampliando sua atenção ao comércio local.

Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, TikTok Shop e Temu enxergam valor em vendedores que conseguem entregar rápido, manter preços competitivos e construir uma boa reputação.

Para o empresário, essa concorrência abre oportunidades. Quanto mais canais interessados em receber seus produtos, maiores as possibilidades de escolher onde investir e crescer.

Mas existe uma condição: sua operação precisa estar preparada.

Na minha experiência trabalhando com sellers de diferentes portes, vejo empresas que dobram o faturamento, começam a vender em três ou quatro marketplaces e continuam operando com os mesmos processos de quando atendiam apenas um canal.

Os pedidos aumentam. A equipe trabalha mais. O estoque gira. E, quando chega o fechamento do mês, o empresário tem dificuldade para identificar quanto realmente ganhou.

O primeiro ponto que precisa entrar nessa conta é a margem de cada produto em cada plataforma.

Imagine uma venda de R$ 100. O produto custa R$ 60, a comissão é R$ 14, o frete representa R$ 8, os impostos somam R$ 7 e a mídia consome R$ 6.

Sobram R$ 5 de contribuição antes das despesas fixas.

Esse exemplo mostra como uma operação pode gerar muitos pedidos e deixar pouco dinheiro disponível para sustentar a empresa.

Por isso, vale começar pelos dez produtos mais vendidos e calcular quanto cada um deixa depois de todos os custos variáveis. Repita a conta para cada marketplace. O mesmo produto pode ter resultados muito diferentes dependendo do canal.

O segundo ponto é a gestão.

Vender em diferentes plataformas exige acompanhar estoque, atrasos, cancelamentos, devoluções, publicidade e margem. Com uma rotina clara de indicadores, o empresário consegue identificar problemas antes que eles comprometam os resultados da campanha.

O terceiro é a equipe. Crescer exige pessoas com funções definidas, metas claras e responsabilidade pelos resultados. Contratar mais profissionais pode ser necessário, mas organizar melhor o trabalho costuma ser um passo fundamental para sustentar a expansão.

E existe um quarto desafio chegando: a reforma tributária.

A partir de 2027, a CBS passará a substituir PIS e Cofins, trazendo mudanças na apuração dos tributos e na sistemática de créditos, conforme o regime aplicável à empresa.

Para quem vende com margens apertadas, entender esses impactos e revisar a precificação com antecedência será essencial.

O varejo brasileiro está entrando em uma fase em que saber vender precisa caminhar junto com saber operar.

As plataformas continuarão investindo em tecnologia, logística e campanhas para atrair consumidores. O empresário que conhece seus custos, organiza o time e acompanha seus indicadores terá mais condições de aproveitar essas oportunidades.

Foi pensando nesses desafios que preparamos uma condição especial para a Black Friday da ICOMM.

Os empresários que contratarem nossa consultoria durante a campanha terão acesso a quatro mentorias exclusivas sobre financeiro, gestão, contratação e reforma tributária. Os 20 primeiros também receberão uma visita ao G4, conforme as condições da ação.

A campanha é válida até o final de novembro. Os detalhes estão no meu Instagram, @thiagofranco, e no perfil @icomm.consultoria.

A disputa entre marketplaces está criando novas oportunidades. O próximo passo é preparar sua empresa para transformar essa movimentação em crescimento com rentabilidade.