IA sem freio: o risco invisível de infraestrutura que pode parar seu negócio

Por Cícero Protta

Tem assunto que aparece primeiro na operação e só depois vira manchete. Esse apareceu na minha há meses. A manchete chegou recentemente.

Na quinta-feira passada, no Expert XP, em São Paulo, Janet Yellen disse: "Neste momento, a IA está comprovadamente elevando a inflação, e não o contrário."

Ela é ex-secretária do Tesouro americano e ex-presidente do Federal Reserve.

O raciocínio dela é de política monetária: o ciclo de investimento em inteligência artificial pressiona preços porque puxa demanda por três coisas bem físicas, que são chips, eletricidade e centros de processamento de dados. Enquanto isso, os ganhos de produtividade prometidos ainda não aparecem nos números da economia.

Mas houve uma segunda parte da fala dela que quase ninguém repercutiu, e que para mim é a mais importante. Yellen reconheceu que a inteligência artificial já está tendo impacto claro em alguns setores, os mais expostos à tecnologia, ainda que isso não apareça no número agregado de produtividade da economia americana.

Guarde esse detalhe, porque ele explica tudo o que vem depois. O ganho existe, só não é distribuído. Ele está concentrado em quem se reorganizou para receber a tecnologia. Não em quem comprou a tecnologia. Em quem mexeu na casa antes de instalar o equipamento.

Eu não sou economista. Trabalho com infraestrutura há vinte anos, atendendo empresas de todos os tamanhos. E aquela fala descreveu, em linguagem de banco central, o mesmo problema que apareceu na minha operação bem antes. O mundo prometeu inteligência infinita e esqueceu de perguntar onde ela ia morar, e quem, do lado de dentro, estava pronto para recebê-la.

O mês em que dinheiro parou de resolver

Um cliente nosso vende atendimento com inteligência artificial. O produto pegou. O consumo cresce 30% ao mês. Não é projeção de vendedor, é consumo real, medido e faturado, subindo na mesma inclinação todo mês.

Em determinado momento, a curva bateu no teto. Não havia capacidade disponível no data center para sustentar o crescimento. Não era caso de aprovar orçamento. Era caso de existir servidor, energia e refrigeração reservados para aquela operação.

Sentamos, montamos a projeção de crescimento, negociamos e assumimos compromisso formal de consumo para destravar a alocação. O cliente precisou provar que merecia a capacidade antes de poder comprá-la.

É a frase que eu queria deixar aqui, e ela vale para qualquer setor: não é mais se a empresa tem dinheiro. É se tem capacidade.

Por trinta anos, o limite de qualquer projeto de tecnologia foi orçamento. Tinha verba, tinha servidor. Isso acabou. E a maior parte do mercado ainda toma decisão como se não tivesse acabado.

O ano inteiro avisou

Passei o primeiro semestre ouvindo esse assunto subir de tom, e não foi em conversa técnica de bastidor. Foi nos dois maiores palcos de negócios do mundo.

Em janeiro estive na NRF, em Nova York, com o tema "The Next Now" reunindo cerca de 40 mil pessoas, das quais mais de 2.500 brasileiras. A pauta dominante foi IA agêntica e comércio conduzido por agentes, com o Google anunciando um protocolo aberto para que agentes de IA descubram, comparem e executem compras sozinhos.

Mas o alerta que ficou comigo foi outro, repetido em sessão atrás de sessão: o risco não é ficar sem tecnologia, é usar a tecnologia para automatizar processo ruim. Quem avançou de verdade usou a IA como gatilho para remover etapas e simplificar a operação. Os levantamentos apresentados por lá mostravam algo em torno de 80% das aplicações de IA no varejo concentradas em eficiência operacional, ou seja, em fazer o de sempre um pouco mais barato.

Em março estive no SXSW, em Austin, na 40ª edição, com o tema "All Together Now". Ali a conversa saiu do software e foi para o chão de fábrica da inteligência artificial.

Uma das sessões mais comentadas foi a da OpenAI sobre o que realmente é preciso para escalar IA hoje: onde construir data center, como fechar parceria de energia, o que acontece quando o crescimento esbarra em limite de terra, de rede elétrica e de cadeia de suprimentos.

E, no mesmo festival, o diagnóstico interno das empresas: grande parte das organizações aplica IA para otimizar o que já existe, sem repensar a estrutura. O obstáculo principal não é tecnológico. É organizacional.

Voltei dos dois com a mesma anotação no caderno, escrita duas vezes com meses de diferença. Do lado de fora, a barreira é física. Do lado de dentro, a barreira é o desenho da própria empresa. E ninguém resolve uma sem resolver a outra.

O mundo anuncia e freia ao mesmo tempo

Em junho, no Web Summit Rio, o Brasil entrou no jogo grande. O Rio AI City, projeto da prefeitura com a Elea Data Centers, nasce com 1,5 GW de capacidade energética e mira 3 GW até 2032.

Semanas depois, Nova York fez o contrário. Virou o primeiro estado americano a suspender a construção de grandes data centers, com moratória de um ano nas licenças ambientais para instalações acima de 50 MW.

Parece contradição. Não é. É o mesmo fenômeno visto de dois pontos da fila: um país entrando, outro já com o sistema elétrico no limite. Nos Estados Unidos, quase metade dos profissionais do setor aponta acesso à energia como a maior restrição de cronograma, e há filas de conexão à rede que chegam a sete anos.

Sete anos para ligar energia. O seu plano de IA tem prazo de quantos meses?

O que mudou no seu balanço e ninguém te avisou

Aqui está a reflexão que eu queria que chegasse ao dono e ao CFO, porque ela muda a forma de decidir.

Durante décadas, tecnologia foi despesa previsível. Você comprava licença, servidor, contrato anual. Sabia o número de janeiro a dezembro. Inteligência artificial quebrou isso. IA se comporta como insumo: quanto mais o negócio usa, mais consome, mais custa. Igual energia elétrica na indústria, igual matéria-prima na fábrica.

Todo CFO sabe gerir insumo variável. Ele mede consumo por unidade produzida, negocia contrato de fornecimento, trava preço, cria alerta quando o consumo foge do padrão. Ele simplesmente nunca precisou fazer isso com tecnologia, porque tecnologia nunca se comportou assim.

É por isso que tanta empresa vai ser surpreendida. Não pela IA em si. Pela fatura dela.

Os números que ninguém coloca no slide

Três dados explicam por que isso vai doer mais no Brasil do que se imagina.

O MIT, no estudo The GenAI Divide, do Project NANDA, encontrou o retrato mais duro: 95% dos projetos corporativos de IA generativa não geraram impacto mensurável no resultado da empresa. Só 5% dos sistemas realmente integrados produziram valor relevante. E a causa apontada não foi tecnologia ruim, foi integração pobre e prioridade desalinhada.

No Brasil, levantamento da Abiacom com a Brazil Panels e a Lideres.ai, publicado pela Exame em janeiro, mostra 72% das empresas ainda em estágio iniciante ou experimental de adoção. E, mais grave: 47,4% dos profissionais usam ferramentas de IA sem aprovação oficial. É o que se chama de Shadow AI, consumo que ninguém autorizou, ninguém acompanha e a empresa paga.

O G4 completa o diagnóstico: apenas 22% das pequenas e médias empresas usam inteligência artificial de forma estruturada.

Junte os três. Adoção alta, maturidade baixa, consumo sem dono. Quando o recurso é abundante, isso vira desperdício. Quando o recurso é escasso, isso vira fila. E você não está nela.

IA não organiza bagunça

O risco maior não está no data center. Está dentro da empresa.

Ligar inteligência artificial em cima do processo que existe hoje não conserta nada. IA não organiza bagunça. Ela acelera bagunça, e cobra por uso.

Um fluxo com doze etapas desnecessárias vira um fluxo com doze etapas desnecessárias rodando mais rápido, ocupando capacidade escassa e gerando fatura maior todo mês.

Volte àquele ponto da Yellen. Os setores que já colhem ganho não colheram porque compraram melhor. Colheram porque desmontaram o processo, jogaram etapa fora e remontaram a operação em torno da tecnologia. Deu trabalho, levou tempo e não coube em um piloto de noventa dias. Os outros 95% do estudo do MIT tentaram o caminho curto.

E existe um detalhe cruel nessa conta. A adoção da IA é a mais rápida da história econômica. Pesquisa de Bick, Blandin e Deming, do NBER, mostra difusão mais veloz que a do computador pessoal e a da internet no mesmo estágio de vida. A demanda escala em meses. Data center escala em anos. Essa distância entre as duas curvas é onde a maioria das empresas vai tomar o susto.

O que eu faria na segunda-feira

Primeiro, mapeie processo, não ferramenta. Liste o que é lento, repetitivo e caro na sua operação. Sem essa lista, qualquer projeto de IA é aposta.

Segundo, redesenhe antes de automatizar. Quantas etapas caem? Quantas aprovações somem? Quanto tempo você recupera sem tecnologia nenhuma? Só depois pergunte onde a IA acelera o que sobrou.

Terceiro, trate capacidade como contrato, não como promessa.

Dono definido, teto de consumo, medição diária, projeção de crescimento entregue ao seu fornecedor com antecedência. Quem chega na fila com projeção na mão é atendido. Quem chega em cima da hora, espera.

E aqui vai a parte que muita gente não quer ouvir. Isso não é projeto para fazer sozinho, com a equipe interna aprendendo no susto. Negociar capacidade com provedor global, medir consumo por área, redesenhar processo e sustentar governança não é competência de uma indústria de embalagens, de uma rede de clínicas ou de uma transportadora. É competência de quem faz isso todo dia, em escala, com contrato na mão.

Você provavelmente vai buscar ajuda. Antes de assinar, faça quatro perguntas:

Você negocia capacidade e compromisso de consumo com o provedor, ou apenas revende licença? Você me mostra, todo dia, quanto cada área está consumindo? Você redesenha meu processo antes de propor ferramenta? Quem responde quando a conta subir 40% sem aviso?

Quem responder bem às quatro está preparado para essa década. Quem travar na primeira vai te vender ferramenta e te entregar fatura.

O que está realmente em jogo

Vai faltar capacidade no mundo. Não é pessimismo, é aritmética. A demanda cresce em ritmo de software, a oferta cresce em ritmo de obra civil e licença ambiental.

Nesse cenário, a vantagem competitiva não vai para quem adotou IA primeiro. Vai para quem chegou organizado: processo redesenhado, consumo governado, crescimento previsível o bastante para garantir lugar na fila.

A pergunta não é se a sua empresa vai usar inteligência artificial. É se, quando a fila apertar, ela vai estar na frente ou atrás. Porque segurança não é sorte, é hábito.

É responsabilidade. Capacidade também.