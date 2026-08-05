Como uma empresa do interior de Minas entrou no radar do mercado imobiliário nacional

Existe uma ideia muito errada de que empresa grande precisa nascer em cidade grande.

Como se o CEP definisse a ambição do fundador. Como se inovação, escala e capacidade de execução fossem exclusividade da Faria Lima, de São Paulo ou de qualquer grande centro financeiro.

A Prime começou em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes. Foi dali que construiu uma operação com mais de 160 unidades e se tornou a maior assessoria de crédito imobiliário de marca própria do país.

Agora, a empresa aparece entre as indicadas ao A Trinca Real Estate Awards, na categoria Crédito Imobiliário do Ano.

Prêmio não constrói empresa. Ele reconhece o que já foi construído antes de o mercado prestar atenção.

E o que me interessa nesse case é justamente o caminho.

A Prime nasceu perto do cliente. Perto da pessoa que quer comprar um imóvel, mas não entende qual banco escolher, como usar o FGTS, como comprovar renda, quanto realmente pode financiar ou por que uma instituição aprovou uma condição que outra recusou.

Para quem trabalha no setor todos os dias, financiamento pode parecer uma operação comum. Para o cliente, normalmente é a maior decisão financeira da vida.

Tem ansiedade, patrimônio, família, dívida de longo prazo e um monte de papel que ele não domina. Uma escolha mal estruturada pode custar anos de dinheiro. Uma operação bem montada pode ampliar o poder de compra e evitar um compromisso que não cabe no bolso.

Foi nesse espaço que a Prime cresceu.

A empresa entendeu que o cliente não precisava apenas de alguém que encaminhasse documentos. Precisava de alguém que conhecesse a matemática da operação.

Quanto de renda pode ser comprometido? Qual banco atende melhor aquele perfil? Como compor renda? Quando usar o FGTS? Qual é o custo real do financiamento? O que parece uma taxa menor pode ficar mais caro no prazo total? Até sonho tem matemática.

Comprar um imóvel carrega emoção, mas a emoção não pode assumir a planilha. O trabalho de uma boa assessoria está em proteger o sonho com uma operação que faça sentido.

Esse mercado tem tamanho para justificar a ambição. O crédito imobiliário brasileiro movimentou R$ 324,4 bilhões em 2025, considerando recursos da poupança e do FGTS. Apenas pelo SBPE, foram financiados R$ 156,3 bilhões e 458 mil imóveis durante o ano.

É muito dinheiro, mas ainda existe uma quantidade enorme de gente que entra nesse processo sem compreender completamente o produto que está contratando.

Crédito imobiliário não é uma prateleira em que todo banco vende a mesma coisa. Perfil, renda, prazo, relacionamento, tipo de imóvel e política de risco mudam a operação. A mesma família pode receber condições diferentes dependendo de como o processo foi estruturado.

Por isso, a expansão da Prime não pode ser lida apenas como abertura de unidades. Abrir escritório é fácil. Replicar confiança é difícil.

Quando uma empresa sai de uma cidade do interior e chega a mais de 160 unidades, ela precisa transformar proximidade em método. Precisa treinar gente, padronizar análise, manter qualidade e garantir que o cliente atendido longe da matriz receba a mesma inteligência que fez a primeira unidade crescer.

A empresa projeta alcançar R$ 15 bilhões em operações estruturadas em 2026. O número é grande, mas a conta mais importante está embaixo dele.

Quantas famílias compraram melhor?

Quantos empresários utilizaram crédito de maneira mais inteligente?

Quantos clientes evitaram uma operação ruim porque alguém parou para comparar as opções?

Volume sem qualidade pode virar problema em escala. Volume com processo constrói reputação.

O Banco Central anunciou um novo modelo de financiamento imobiliário com potencial para viabilizar R$ 111 bilhões em recursos no primeiro ano, acrescentando R$ 52,4 bilhões ao que estaria disponível pelas regras anteriores. Mais dinheiro deve entrar no mercado, mais compradores vão buscar crédito e mais complexa ficará a decisão.

Esse cenário aumenta a responsabilidade de quem atua entre o cliente e o banco.

A indicação da Prime ao A Trinca Real Estate Awards chega nesse momento. Depois de quase dez anos, a empresa que começou ouvindo clientes no Pontal do Triângulo Mineiro passa a dividir espaço com operações reconhecidas nacionalmente.

Tem fundador que quer parecer nacional antes de ser relevante na própria cidade. A Prime fez o caminho contrário. Resolveu um problema local, transformou a solução em método e depois levou o método para outras praças. É assim que uma empresa do interior ganha o Brasil. Não tentando esconder de onde veio, mas usando a origem para construir o jeito como atende, cresce e faz negócio.

“Essa indicação reafirma o tamanho do que construímos em quase uma década partindo do interior de Minas. Mas para nós, é só o começo: tudo o que fizemos até aqui é a base do que ainda vamos construir”, Joaquim Duarte, Sócio proprietário.

O mercado costuma enxergar o resultado quando aparecem as unidades, os bilhões e os prêmios. Só que a escala começou muito antes, provavelmente na primeira vez em que alguém decidiu tratar o financiamento de um cliente como se aquela decisão também fosse sua.

Reputação nasce assim. Uma operação bem estruturada por vez.