Como a HUVEN impactou mais de 5 mil empresários ensinando uma coisa que o Brasil esqueceu: vender

O Brasil tem uma contradição que pouca gente encara de frente.

A gente nunca formou tanta gente para cuidar de empresa. Nunca teve tanto curso, tanta graduação, tanta pós, tanto MBA, tanto conteúdo de gestão, tanta gente estudando administração, negócios, tecnologia, liderança e empreendedorismo. O país tem milhões de estudantes matriculados em administração e cursos ligados à gestão. Todo ano, centenas de milhares de pessoas se formam nessa área.

Mesmo assim, empresa continua fechando.

E fecha muito.

Quando você coloca esses dois dados lado a lado, começa a perceber que talvez o problema não seja apenas falta de conhecimento formal. Talvez o problema esteja em outro lugar. Talvez o Brasil tenha criado uma máquina enorme para formar administradores, mas ainda não tenha criado uma cultura forte o suficiente para formar donos de negócio.

Existe uma diferença gigantesca entre administrar uma empresa e ser o dono que precisa fazer a empresa vender.

O administrador pode entrar em uma estrutura que já existe. Pode organizar processo, cuidar de indicador, montar planejamento, acompanhar equipe, melhorar gestão. Tudo isso tem valor. Mas na pequena e média empresa brasileira, principalmente no começo, o negócio não nasce com estrutura e sim com o dono.

É o dono que vende o primeiro cliente, faz a proposta, que responde no WhatsApp, que negocia preço, que entrega, cobra, resolve, insiste, improvisa e tenta fazer o caixa fechar.

E é justamente esse dono que quase ninguém ensina.

Esse é o ponto que chama atenção na trajetória do Hugo Roberto e da HUVEN. A escola não nasceu tentando vender mais uma metodologia bonita para o mercado de educação empresarial. Ela nasceu olhando para uma dor muito específica: o empresário brasileiro precisa aprender a vender, vender mais e vender melhor.

Parece simples. Mas é uma das maiores lacunas do empreendedorismo no Brasil.

A maioria dos treinamentos de vendas foi criada para o vendedor de empresa grande. A lógica é outra. Tem CRM, meta, gestor comercial, funil estruturado, reunião de pipeline, área de pré-vendas, marketing gerando demanda, time treinado, processo definido e uma operação minimamente organizada.

Só que a realidade da maioria das empresas brasileiras não se parece com isso.

Na vida real, o dono é o comercial.

E quando a empresa cresce um pouco, ele contrata vendedores e tenta delegar uma coisa que nunca transformou em método. O resultado é quase sempre o mesmo. O vendedor não vende como o dono. O dono se frustra. Troca o vendedor. Contrata outro. Repete a cobrança. Continua sem processo. E a empresa entra em um ciclo infinito de tentativa, erro e culpa.

O dono sabe vender porque tem repertório, história, relacionamento, autoridade e sangue em jogo. Mas não sabe ensinar o time a repetir aquilo. Não sabe transformar intuição em processo. Não sabe transformar conversa boa em cadência comercial. Não sabe transformar confiança em rotina. Não sabe explicar o que faz um cliente fechar com ele, porque durante anos isso aconteceu mais no instinto do que no método.

É aí que uma escola como a HUVEN encontra espaço.

O Hugo criou o método Máquina de Vendas em cima dessa dor. Não para ensinar o empresário a virar um palestrante de vendas. Não para encher a cabeça dele com teoria comercial longe da operação. Mas para mostrar que vender pode, e precisa, virar sistema.

Enquanto o dono está na frente, a empresa vende. Quando ele sai, para. Quando ele tenta crescer, sofre. Quando contrata, tem dor de cabeça. Quando delega, perde qualidade. Quando aumenta a demanda, descobre que o comercial era uma pessoa, não uma máquina.

Isso acontece em negócios de todos os tamanhos. Loja, clínica, indústria, consultoria, franquia, serviço, infoproduto, distribuidora, empresa familiar. O segmento muda, mas a dor se repete. O fundador é bom de venda, mas a empresa não virou boa de vender.

A HUVEN já impactou mais de 5 mil empresários justamente porque fala com o público que ficou no meio do caminho. O empreendedor que já entendeu que precisa vender mais, mas não quer depender de sorte, carisma ou indicação. O dono que cansou de contratar vendedor achando que a pessoa sozinha vai resolver uma ausência de processo. O empresário que percebeu que marketing sem comercial vira lead perdido, e comercial sem método vira ansiedade.

Esse movimento é importante porque o Brasil discute muito gestão, mas ainda discute pouco vendas com profundidade.

A gente fala de inovação, tecnologia, cultura, liderança, inteligência artificial, branding, posicionamento, eficiência, expansão. Tudo isso importa. Mas no fim do mês, uma pergunta continua mandando no jogo: a empresa vende?

Vender continua sendo a competência mais negligenciada e, ao mesmo tempo, mais vital dentro de uma empresa.

Venda não é só área comercial. Venda é cultura. É linguagem. É clareza. É energia. É entendimento de cliente. É capacidade de criar valor percebido antes de pedir dinheiro. É saber ouvir, conduzir, argumentar, simplificar e fechar. É entender que o cliente não compra apenas o que você oferece. Ele compra a confiança de que aquilo resolve um problema importante para ele.

Quando uma empresa não vende, quase nunca é por um único motivo. Às vezes o produto não está claro, a oferta está ruim, o preço não está bem defendido, o time não sabe abordar, etc. O mérito de uma metodologia de vendas para empresários está em organizar esse caos.

E é por isso que esse case é ótimo. A HUVEN não está tentando formar apenas vendedores. Está tentando formar empresários que entendem vendas como motor da empresa. Quando o dono aprende vendas de verdade, ele muda a empresa inteira. Ele contrata melhor, cobra, treina, cria metas e entende melhor o cliente. Esse é o tipo de educação que falta no Brasil.

A gente ensina muita gente a cuidar da empresa depois que ela existe, mas ensina pouco sobre como fazer a empresa sobreviver ao começo, crescer com método e vender com consistência. E por isso tantos negócios morrem cedo. Não porque faltou vontade. Vontade o empresário brasileiro tem de sobra. Falta método. Falta repertório. Falta alguém traduzir venda para a realidade de quem está carregando o negócio nas costas.

O próximo passo da HUVEN mostra que o Hugo entendeu o tamanho dessa oportunidade. A escola quer levar sua operação a 10 milhões de faturamento nos próximos 12 meses e prepara o maior evento da sua história, o MDV Presencial, em Campinas, nos dias 28 e 29 de novembro, reunindo empresários em torno de uma pauta que deveria estar no centro de qualquer negócio: crescimento comercial com método.

Estaremos nesse palco ao lado do Hugo e do Lásaro do Carmo, vice-presidente do Grupo Silvio Santos e CEO da Jequiti, porque essa conversa precisa ganhar escala. Não como mais um evento de vendas. Mas como parte de uma mudança de mentalidade no empresário brasileiro.

O Brasil não precisa apenas de mais empresas abertas. Precisa de mais empresas que aprendam a vender antes de quebrar e a HUVEN cresceu porque entrou exatamente nesse espaço.