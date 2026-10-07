A obra milionária começa pela limpeza do canteiro

Quando alguém olha para uma casa de mais de 3 mil metros quadrados, normalmente presta atenção no mármore, na automação, na iluminação, na marcenaria ou em alguma solução arquitetônica que custou uma fortuna. Estevão Farkasvölgyi costuma olhar primeiro para outra coisa: o chão.

Toda sexta-feira, depois do almoço, as equipes da Boutique Construtora param parte da operação para organizar e limpar completamente o canteiro. Nos outros dias, a regra continua valendo. Material identificado, circulação livre, ferramentas no lugar, áreas sinalizadas e instalações acessíveis.

Depois de mais de 40 anos trabalhando com construção, mais de 400 obras e cerca de 2 milhões de metros quadrados executados segundo os materiais da empresa, Estevão transformou organização em uma espécie de indicador antecipado da qualidade da gestão.

Uma obra desorganizada não significa necessariamente uma obra ruim. Mas costuma dificultar a descoberta de problemas que já estão acontecendo.

Material largado pode esconder compra mal planejada. Resíduo acumulado dificulta inspeção. Ferramenta sem controle vira perda. Uma instalação fechada antes da conferência pode transformar um ajuste simples em demolição. Quando dezenas de empresas trabalham simultaneamente no mesmo projeto, pequenas desordens começam a custar dinheiro.

E casa de altíssimo padrão é, essencialmente, uma operação de interfaces.

Na Casa Vale dos Cristais, em Nova Lima, por exemplo, a Boutique registra mais de 3 mil metros quadrados de área equivalente, 56 empresas envolvidas e 26 meses de execução. A operação teve média de 36 profissionais por dia e 1.456 análises de projetos, considerando revisões.

Agora imagina coordenar estrutura, elétrica, hidráulica, climatização, automação, iluminação, esquadrias, revestimentos, marcenaria e paisagismo sem um sistema muito claro de responsabilidades.

Uma alteração aparentemente pequena na iluminação pode mexer no forro, afetar automação e chegar na marcenaria. Um revestimento que muda de espessura altera encontro, nível e sequência de instalação.

A obra não fica complexa porque tem muita gente. Fica complexa porque tudo depende de tudo.

Essa lógica foi sendo construída na carreira do próprio Estevão. Antes de se especializar em residências, ele passou por lojas, shopping centers, concessionárias e hotelaria. Em 2005, recebeu a missão de executar três concessionárias simultaneamente em São Paulo. As três foram concluídas em aproximadamente sete meses. Depois, a operação ultrapassaria 150 unidades desse tipo em diferentes estados.

Ali aparece uma lição que serve para qualquer empresário: chega uma hora em que o dono não consegue mais resolver tudo pessoalmente.

Se três obras dependem da presença dele para cada decisão, ele não tem uma empresa. Tem três problemas esperando o mesmo homem chegar.

A resposta foi distribuir responsabilidade, organizar informação e criar rotina.

O mesmo aconteceu no Hotel Ibis de Parauapebas, com 230 apartamentos e cerca de 2 mil metros quadrados de lojas. Hotel é um bom teste de gestão porque você repete o mesmo padrão centenas de vezes. Se o processo estiver errado, você não comete um erro. Comete 230.

Por isso inspeção cedo importa tanto.

Na Boutique, cada obra passou a funcionar como uma célula. Existe engenheiro responsável, equipe, contratos, compras, cronograma, documentação e decisões ligadas àquele projeto. A estrutura central apoia sem transformar tudo em gargalo.

Até a documentação entrou nessa lógica. Projetos, contratos, custos, fotos, cronogramas, compras, empreiteiros e registros ficam organizados numa estrutura comum chamada internamente de Boutique Drive.

Nada disso parece revolucionário. E talvez justamente aí esteja a parte mais interessante.

Empresa não quebra só porque faltou uma grande ideia. Muita empresa perde dinheiro porque dezenas de pequenas coisas deixaram de acontecer todos os dias.

O diferencial operacional raramente está numa genialidade escondida. Está em fazer o básico com uma disciplina que pouca gente consegue sustentar.

Um canteiro limpo não garante que uma casa milionária será entregue no prazo. Mas ele permite enxergar melhor o que está acontecendo dentro dela.

E gestão, no fim das contas, começa exatamente aí: conseguir ver o problema antes que ele fique caro.