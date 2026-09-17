A faculdade de R$ 8,2 mil por mês que quer formar empresários no Rio

O Rio de Janeiro vai ganhar em 2027 uma graduação de Administração com uma proposta pouco convencional: colocar empreendedorismo, liderança e prática empresarial no centro da formação. A PIB, Plural Inteligence Business, anunciou a abertura de uma unidade em Ipanema, na Rua Nascimento Silva, com 50 vagas para a primeira turma e mensalidade prevista na casa dos R$ 8,2 mil.

O número chama atenção. Pelos valores levantados em 2026 pelo The University Journal, a mensalidade supera os R$ 7.834,33 da FGV-EBAPE, os R$ 5.700 do Ibmec e os R$ 5.244 da PUC-Rio. Os preços ainda podem mudar até 2027, mas a mensagem já está dada: a PIB não quer disputar o mercado pelo preço.

Quer disputar pela proposta de valor.

E é aí que essa história fica mais interessante.

Durante muito tempo, a graduação em Administração foi desenhada para formar alguém capaz de trabalhar dentro de uma empresa. Finanças, marketing, estratégia, recursos humanos, operações. Tudo isso continua sendo importante. Só que o mercado mudou mais rápido do que boa parte das salas de aula.

Hoje, um jovem de 20 anos consegue abrir uma loja, lançar um aplicativo, vender um serviço, criar uma audiência e começar uma empresa antes mesmo de terminar a faculdade. O problema é que ter acesso às ferramentas não significa saber construir um negócio.

Empreender exige uma combinação estranha de competências. Você precisa vender, contratar, entender caixa, liderar pessoas, tomar decisão com informação incompleta e descobrir muito rápido quando uma ideia que parecia genial é uma merda.

Isso dificilmente se aprende apenas numa prova.

A proposta da PIB parte justamente dessa distância entre o conteúdo acadêmico e a realidade de quem está construindo empresa. A instituição começou sua graduação em parceria com a Uniavan em fevereiro deste ano, na Vila Olímpia, em São Paulo, reunindo no corpo docente fundadores, CEOs, executivos C-Level e consultores. Agora leva o modelo ao Rio.

Não acho que o ponto mais relevante seja simplesmente colocar empresários para dar aula. Experiência prática sem método também pode virar apenas uma coleção de histórias interessantes.

O que faz diferença é aproximar o aluno da consequência das decisões.

Na empresa, uma estratégia ruim não tira dois pontos da sua nota. Ela consome caixa. Uma contratação errada custa meses. Uma campanha mal executada perde dinheiro. Um produto sem cliente morre. Essa relação entre decisão e consequência é uma das coisas mais difíceis de reproduzir dentro da educação tradicional.

A expansão da PIB também mostra que existe mercado para uma formação premium em negócios. A primeira unidade abriu em fevereiro e, poucos meses depois, a instituição já iniciou processos de transferência externa, passou a buscar um espaço maior em São Paulo e anunciou a chegada ao Rio.

Ipanema também não é uma escolha aleatória. A PIB entra numa cidade que já possui FGV, PUC-Rio e Ibmec e decide competir propondo outra experiência acadêmica.

O valor de R$ 8,2 mil por mês inevitavelmente levanta uma questão: vale tudo isso?

Essa resposta não deveria estar na quantidade de horas de aula, no tamanho da sala ou no nome escrito no diploma.

A conta precisa aparecer depois.

Se uma escola promete formar líderes e empreendedores, ela precisa ser capaz de mostrar quantas empresas seus alunos criaram, quanto cresceram, quantos empregos geraram, quantos negócios sobreviveram e que tipo de profissional saiu dali.

Educação também precisa ter atribuição.

A graduação brasileira passou décadas vendendo conhecimento como produto final. Talvez estejamos entrando numa fase em que o aluno queira comprar acesso, repertório, relacionamento, experiência e capacidade de execução.

E isso muda completamente o jogo.

A PIB pode estar abrindo apenas uma faculdade em Ipanema.

Ou pode estar testando uma tese muito maior sobre como a próxima geração de empresários brasileiros quer aprender.