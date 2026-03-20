SXSW e minha visão final: A IA não foi a protagonista, foi o incomôdo

(Divulgação/Divulgação)
Autor do livro "Você em Ação"
Publicado em 20 de março de 2026 às 18h13.
Austin não foi só sobre o futuro. Foi sobre o presente e um certo desconforto com ele.
O SXSW 2026 marcou uma virada silenciosa, mas profunda. Depois de anos de fascínio com tecnologia, o festival trocou o encantamento pela reflexão. A pergunta que mais ecoou nos palcos e corredores não foi: “O que a tecnologia pode fazer?”
Mas sim: “O que ela está fazendo com a gente?”
E essa mudança muda tudo, para empresas, líderes e para quem trabalha com gente.
Se eu tivesse que resumir o evento em um vocabulário, seria esse:
Human. Trust. Creativity. Connection. Community. Authenticity. Agency. Purpose. Judgment.
Repare no detalhe mais importante: metade dessas palavras não é sobre tecnologia.
É sobre gente. E isso não é um detalhe. É o novo jogo.
A IA está em tudo: no trabalho, na educação, na criação, nas decisões.
Não é mais vantagem competitiva.
É pré-requisito.
Dica prática:
Pare de discutir “se” vai usar IA. Comece a discutir como ela melhora o seu negócio.
Num mundo onde qualquer um gera conteúdo em segundos, o diferencial virou: repertório, senso crítico, visão, autenticidade.
Dica prática:
Invista menos em volume de conteúdo e mais em: narrativa, opinião própria, posicionamento claro
Um dos temas mais fortes do evento foi o avanço da saúde social. Mais conexão digital. Menos conexão real. Mais interação. Menos vínculo.
Dica prática para empresas: Crie espaços reais de convivência, Estimule colaboração offline, Meça conexão, não só engajamento.
Com IA respondendo tudo, o risco não é errar. É parar de pensar. O SXSW trouxe uma provocação incômoda: Estamos terceirizando o raciocínio.
Dica prática:
Dentro da sua empresa: valorize perguntas, não só respostas, crie rituais de debate, evite decisões 100% automatizadas.
Deepfakes, conteúdo sintético, automação. A pergunta agora é simples: Em quem confiar?
Dica prática: Transparência radical, Comunicação clara, Coerência entre discurso e prática. Marca forte agora é marca confiável.
Se você lidera pessoas, essas são as perguntas que você já deveria estar respondendo:
Como manter pensamento crítico na era da IA?
O que ainda será exclusivamente humano no trabalho?
Como educar quando a IA faz a tarefa?
Como criar conexão real em ambientes digitais?
Como liderar pessoas mais ansiosas e sobrecarregadas?
Se você não está discutindo isso, alguém na sua empresa já está.
O SXSW 2026 trouxe alguns sinais interessantes: Pela primeira vez, tecnologia não foi protagonista isolada. Muitas palestras falaram mais de comportamento do que de inovação. O networking seguiu sendo o maior valor do evento. A presença brasileira cresceu e ganhou relevância global.
Mas talvez a maior curiosidade seja essa: Os melhores insights aconteceram fora do palco.
Nos cafés. Nas conversas. Nos encontros improváveis. Porque, no fim, inovação ainda nasce de gente.
Aqui entra um ponto que, para mim, é central e conecta diretamente com o que eu defendo há anos: O futuro não será liderado por quem entende de tecnologia. Será liderado por quem entende de gente em um mundo tecnológico.
Isso muda completamente o papel da liderança: menos controle, mais contexto, menos resposta, mais pergunta, menos processo, mais julgamento.
E, principalmente: menos gestão de tarefas, mais gestão de energia, conexão e cultura.
O SXSW 2026 não trouxe uma nova ferramenta revolucionária.
Trouxe algo mais desconfortável: um espelho. E a pergunta que ele deixa é direta: Você está usando a tecnologia para evoluir ou está deixando ela te substituir aos poucos?
Porque no final do dia o futuro não é sobre inteligência artificial.
É sobre inteligência humana.
E essa ainda não tem prompt que resolva.