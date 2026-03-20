SXSW e minha visão final: A IA não foi a protagonista, foi o incomôdo

Austin não foi só sobre o futuro. Foi sobre o presente e um certo desconforto com ele.

O SXSW 2026 marcou uma virada silenciosa, mas profunda. Depois de anos de fascínio com tecnologia, o festival trocou o encantamento pela reflexão. A pergunta que mais ecoou nos palcos e corredores não foi: “O que a tecnologia pode fazer?”

Mas sim: “O que ela está fazendo com a gente?”

E essa mudança muda tudo, para empresas, líderes e para quem trabalha com gente.

As 10 palavras que definem o SXSW 2026

Se eu tivesse que resumir o evento em um vocabulário, seria esse:

Human. Trust. Creativity. Connection. Community. Authenticity. Agency. Purpose. Judgment.

Repare no detalhe mais importante: metade dessas palavras não é sobre tecnologia.

É sobre gente. E isso não é um detalhe. É o novo jogo.

Os meus 5 grandes insights do SXSW (e por que você deveria se preocupar)

A IA deixou de ser diferencial, virou infraestrutura

A IA está em tudo: no trabalho, na educação, na criação, nas decisões.

Não é mais vantagem competitiva.

É pré-requisito.

Dica prática:

Pare de discutir “se” vai usar IA. Comece a discutir como ela melhora o seu negócio.

O ativo mais escasso agora é humano

Num mundo onde qualquer um gera conteúdo em segundos, o diferencial virou: repertório, senso crítico, visão, autenticidade.

Dica prática:

Invista menos em volume de conteúdo e mais em: narrativa, opinião própria, posicionamento claro

A próxima crise é social (não tecnológica)

Um dos temas mais fortes do evento foi o avanço da saúde social. Mais conexão digital. Menos conexão real. Mais interação. Menos vínculo.

Dica prática para empresas: Crie espaços reais de convivência, Estimule colaboração offline, Meça conexão, não só engajamento.

Pensar virou vantagem competitiva

Com IA respondendo tudo, o risco não é errar. É parar de pensar. O SXSW trouxe uma provocação incômoda: Estamos terceirizando o raciocínio.

Dica prática:

Dentro da sua empresa: valorize perguntas, não só respostas, crie rituais de debate, evite decisões 100% automatizadas.

Confiança virou a nova moeda

Deepfakes, conteúdo sintético, automação. A pergunta agora é simples: Em quem confiar?

Dica prática: Transparência radical, Comunicação clara, Coerência entre discurso e prática. Marca forte agora é marca confiável.

As perguntas que mais vi apareceram no SXSW

Se você lidera pessoas, essas são as perguntas que você já deveria estar respondendo:

Como manter pensamento crítico na era da IA?

O que ainda será exclusivamente humano no trabalho?

Como educar quando a IA faz a tarefa?

Como criar conexão real em ambientes digitais?

Como liderar pessoas mais ansiosas e sobrecarregadas?

Se você não está discutindo isso, alguém na sua empresa já está.

Curiosidades que explicam o clima do evento

O SXSW 2026 trouxe alguns sinais interessantes: Pela primeira vez, tecnologia não foi protagonista isolada. Muitas palestras falaram mais de comportamento do que de inovação. O networking seguiu sendo o maior valor do evento. A presença brasileira cresceu e ganhou relevância global.

Mas talvez a maior curiosidade seja essa: Os melhores insights aconteceram fora do palco.

Nos cafés. Nas conversas. Nos encontros improváveis. Porque, no fim, inovação ainda nasce de gente.

O que tudo isso significa para a liderança e o RH

Aqui entra um ponto que, para mim, é central e conecta diretamente com o que eu defendo há anos: O futuro não será liderado por quem entende de tecnologia. Será liderado por quem entende de gente em um mundo tecnológico.

Isso muda completamente o papel da liderança: menos controle, mais contexto, menos resposta, mais pergunta, menos processo, mais julgamento.

E, principalmente: menos gestão de tarefas, mais gestão de energia, conexão e cultura.

A provocação final

O SXSW 2026 não trouxe uma nova ferramenta revolucionária.

Trouxe algo mais desconfortável: um espelho. E a pergunta que ele deixa é direta: Você está usando a tecnologia para evoluir ou está deixando ela te substituir aos poucos?

Porque no final do dia o futuro não é sobre inteligência artificial.

É sobre inteligência humana.

E essa ainda não tem prompt que resolva.