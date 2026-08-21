O que vi no futuro aos 100 anos e nenhuma IA poderá substituir

Há mais de 30 anos, o CONARH faz parte da minha trajetória profissional. Já participei desse encontro em momentos muito diferentes da minha carreira: como executivo, líder de RH, conselheiro, palestrante e, agora, como alguém profundamente dedicado a estudar o impacto da inteligência artificial sobre a liderança.

Ainda assim, o CONARH 2026 teve um significado especial para mim.

Talvez porque nunca tenhamos discutido tanto o futuro. E, paradoxalmente, nunca tenha ficado tão evidente a importância de resgatarmos aquilo que existe de mais essencialmente humano.

Ao caminhar pelos corredores, acompanhar os debates e conversar com profissionais de diferentes empresas, era impossível ignorar o assunto predominante: inteligência artificial. Agentes, automação, produtividade, novas arquiteturas de trabalho, transformação das áreas de RH. A IA definitivamente deixou de ser uma promessa distante para se tornar parte concreta da gestão das organizações.

Isso é extraordinário. Mas existe uma pergunta anterior a todas as outras: que tipo de organização queremos construir com toda essa inteligência disponível?

Porque tecnologia não define propósito. Algoritmos não constroem confiança sozinhos. Agentes podem executar tarefas, analisar milhares de dados e aumentar brutalmente nossa produtividade. Mas continuam existindo dimensões da vida organizacional que dependem de algo muito mais complexo: gente.

Foi justamente sobre isso que procurei falar durante minha participação no CONARH.

Tive a honra e a responsabilidade de encerrar o primeiro dia no Grande Auditório. E escolhi não fazer uma palestra sobre o futuro tentando prever quais tecnologias teremos daqui a cinco ou dez anos. Fiz o caminho inverso.

Viajei no tempo.

Li uma carta escrita para mim mesmo aos 100 anos. Depois, simbolicamente, voltei daquele futuro para contar à plateia aquilo que teria descoberto depois de uma vida inteira.

E a resposta não estava em uma nova tecnologia. Estava no amor.

Não no amor como palavra romântica ou ingênua aplicada ao mundo corporativo, mas como uma das expressões mais profundas da nossa humanidade: a capacidade de nos importarmos genuinamente com outra pessoa, de criar vínculos, demonstrar empatia, cuidar, reconhecer, perdoar, confiar e construir alguma coisa que seja maior do que nós mesmos.

Quanto mais poderosa se tornar a inteligência artificial, mais valiosas serão justamente essas capacidades.

É uma das ideias centrais que tenho defendido em Liderança Nada Artificial. A tecnologia assumirá uma parcela cada vez maior daquilo que é gerenciável. E isso não diminuirá a importância da liderança. Ao contrário: aumentará nossa responsabilidade sobre aquilo que não pode ser simplesmente delegado a uma máquina.

Vamos gerenciar agentes. Mas continuaremos liderando pessoas.

Essa combinação entre inteligência tecnológica e inteligência humana também esteve muito presente em outro momento importante da minha participação no evento, no espaço da LG lugar de gente.

A companhia vem trabalhando justamente nessa fronteira: como incorporar inteligência artificial à gestão de pessoas sem perder de vista que, do outro lado dos sistemas, continuam existindo seres humanos. Ao lado de Felipe Azevedo, CEO da LG lugar de gente, pude acompanhar de perto uma visão que combina pessoas, plataformas e agentes de inteligência artificial para transformar a gestão de pessoas.

Isso muda processos, estruturas, funções e competências. Mas também muda o papel do líder.

Se a inteligência artificial puder assumir parte crescente do trabalho operacional, talvez estejamos diante de uma oportunidade histórica. Podemos finalmente devolver aos líderes algo que durante anos dissemos que lhes faltava: tempo para liderar.

Tempo para conversar. Para desenvolver pessoas. Para perceber quem não está bem. Para dar feedback. Para reconhecer. Para criar confiança. Para enfrentar conversas difíceis. Para construir cultura.

A grande ironia desta revolução talvez seja exatamente essa: a inteligência artificial pode nos dar a oportunidade de sermos mais humanos no trabalho.

Por isso saio de mais um CONARH emocionado e, principalmente, otimista.

Depois de mais de três décadas participando de um dos grandes encontros de Recursos Humanos do mundo, vejo uma profissão novamente diante de uma transformação gigantesca. Não acredito que o RH deva resistir a ela. Precisamos abraçar a inteligência artificial, experimentar, aprender e compreender rapidamente as possibilidades que ela abre.

Mas precisamos fazer isso sem entregar às máquinas aquilo que é nossa maior vantagem. Nossa humanidade.

Quando imaginei Adriano aos 100 anos olhando para trás, não pensei nas ferramentas que ele teria utilizado, nos algoritmos que conheceu ou em quantas tarefas conseguiu automatizar. Pensei nas pessoas que passaram pela sua vida.

Talvez essa seja uma boa pergunta também para as empresas.

Quando toda essa revolução tecnológica tiver acontecido e olharmos para trás, que organizações teremos construído? Empresas apenas mais rápidas e produtivas ou lugares onde a tecnologia permitiu que as pessoas se tornassem melhores?

O futuro da gestão humana certamente terá muito mais inteligência artificial. Só espero que tenha, também, muito mais humanidade.

Porque, no final, talvez o futuro mais humano não dependa da inteligência que conseguirmos criar. Dependa do amor que não podemos esquecer.