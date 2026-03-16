Mais três dias de SXSW: O maior risco das empresas não é tecnológico. É cada vez mais humano

Depois de alguns anos em que a tecnologia parecia dominar todas as conversas, algo diferente começou a aparecer nas discussões deste ano no SXSW.

A pergunta que apareceu repetidamente em diferentes painéis foi simples e incômoda: O que estamos fazendo com as nossas relações humanas em um mundo cada vez mais tecnológico?

Entre palestras sobre comportamento, liderança e futuro do trabalho, cinco sinais ficaram claros. E todos têm implicações profundas para empresas, gestores e profissionais.

1. O maior limite da sua carreira talvez seja uma crença

Em uma das sessões mais provocativas do evento, o escritor e pesquisador Nir Eyal trouxe uma provocação poderosa: Muitas vezes o maior limite das pessoas não são as circunstâncias.

São as crenças. A partir de pesquisas em neurociência e psicologia comportamental, ele mostrou como crenças moldam percepção, performance e até resistência física. Três mecanismos ajudam a explicar isso: Atenção, aquilo que escolhemos observar. Antecipação, aquilo que acreditamos que vai acontecer. Agência, o quanto sentimos que temos controle sobre nossas ações.

Quando esses três fatores são afetados por narrativas negativas, o resultado é previsível: pessoas passam a performar abaixo do próprio potencial.

No ambiente corporativo isso aparece o tempo todo: “Não sou bom com números.” “Não tenho perfil de liderança.” “Essa área não é para mim.”

Empresas gastam milhões em treinamento, mas muitas vezes ignoram o fator mais invisível da performance: as histórias que as pessoas contam para si mesmas. Liderança, nesse contexto, passa a ser também a capacidade de reprogramar narrativas limitantes dentro das organizações.

2. O novo pilar da saúde: a saúde social

Durante décadas falamos de dois grandes pilares do bem-estar: saúde física, saúde mental. Mas a pesquisadora de Harvard Kasley Killam trouxe um terceiro elemento que começa a ganhar força: saúde social. A capacidade de criar relações significativas, sentir pertencimento e desenvolver conexões reais.

E o problema é que esse pilar está enfraquecendo. Com mais tecnologia, mais redes sociais e mais comunicação digital, paradoxalmente muitas pessoas estão cada vez mais isoladas. Alguns sinais já aparecem em pesquisas globais: dificuldade crescente de fazer amigos na vida adulta, aumento da solidão em jovens, queda na sensação de pertencimento no trabalho.

Killam propõe que empresas, escolas e comunidades passem a tratar a saúde social de forma intencional. Isso inclui: criar ambientes que favoreçam interação real, incentivar colaboração entre áreas, fortalecer comunidades dentro das organizações. Mas existe uma provocação adicional aqui. Para se conectar bem com os outros, é preciso primeiro estar bem consigo mesmo.

Sem inteligência emocional, não existe saúde social sustentável.

3. A Geração Z não quer apenas trabalhar. Quer se relacionar

Outro debate relevante veio das discussões sobre a Geração Z. Muito já foi dito sobre jovens que querem propósito, flexibilidade ou impacto social. Mas um elemento apareceu com força: a expectativa de relações de trabalho diferentes.

Para muitos profissionais mais jovens, o trabalho não é apenas um lugar de produtividade. É também um lugar de: aprendizado, pertencimento, construção de identidade. Isso cria um choque interessante com modelos tradicionais de gestão.

Empresas estruturadas para eficiência muitas vezes não estão preparadas para lidar com uma geração que valoriza: diálogo constante, feedback real, relações horizontais. A consequência é que muitas organizações ainda tratam jovens talentos com modelos de gestão desenhados para outro século. E depois se surpreendem quando o engajamento não acontece.

4. Inovação nasce de parcerias improváveis

Outro conceito forte discutido no evento foi o das colaborações inesperadas. Durante décadas empresas buscaram inovação olhando apenas para dentro do próprio setor. Hoje isso está mudando.

Algumas das ideias mais interessantes surgem quando organizações completamente diferentes decidem trabalhar juntas. Empresas com ONGs. Startups com governos. Negócios tradicionais com impacto social.

Essas alianças improváveis criam algo poderoso: novas perspectivas sobre problemas antigos. Em um mundo complexo, nenhuma organização tem todas as respostas sozinha. As empresas que entenderem isso mais cedo terão uma vantagem competitiva importante.

5. Ansiedade virou o novo risco organizacional

Por fim, um tema que atravessou vários debates: ansiedade. Vivemos em um mundo acelerado por tecnologia, informação constante e pressão por performance. E isso está cobrando um preço psicológico alto. Uma frase que ouvi durante o evento resume bem: viver no passado pode gerar depressão, viver no futuro gera ansiedade.

Nunca tivemos tanto acesso a ferramentas de produtividade, mas também nunca tivemos tantas pessoas exaustas. Empresas começam a perceber que saúde mental deixou de ser apenas um tema individual. Ela se tornou um tema de sustentabilidade organizacional. Ambientes que geram ansiedade crônica não produzem inovação, criatividade nem colaboração.

O paradoxo do futuro do trabalho talvez o insight mais importante do SXSW este ano seja um paradoxo. Estamos entrando na era mais tecnológica da história. Mas quanto mais tecnologia avança, mais percebemos a importância de coisas profundamente humanas: crenças, relações, pertencimento, colaboração, saúde emocional.

No final das contas, o futuro do trabalho pode até ser tecnológico. Mas ele continuará sendo, acima de tudo, humano. E talvez essa seja a maior mensagem que ficou desses dias intensos de conversas, provocações e aprendizados.