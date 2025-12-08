Como a Eyecare está corrigindo o maior ponto cego da saúde brasileira

(Divulgação/Divulgação)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09h46.
Num país onde mais de 70% dos municípios não têm um único oftalmologista, a saúde visual se tornou um desafio estrutural capaz de comprometer alfabetização, produtividade e autonomia na terceira idade.
Foi nesse cenário que, em 2019, nasceu a Eyecare — empresa criada pelo oftalmologista Marco Negreiros, especialista em IA e gestão, e pela médica Ariadne Dias, com sólida formação em administração hospitalar.
A empresa conta com Adriano Lima, referência em gestão e liderança, como Advisor Institucional.
O propósito? Direto ao ponto: fazer o Brasil enxergar melhor.
“A gente não fundou uma empresa. A gente fundou a infraestrutura que faltava para o setor funcionar como um sistema de verdade”, afirma Marco.
Desde o início, a Eyecare se propôs a costurar todo o ecossistema da saúde visual: pacientes, médicos, clínicas, hospitais, óticas, operadoras e empresas. Uma lógica inédita em um mercado historicamente fragmentado.
Hoje, a empresa já soma:
• 10 milhões de vidas impactadas
• 1.800 oftalmologistas
• 3.000 óticas credenciadas
• Presença nacional e pilotos internacionais em curso
Ariadne resume o impacto: “O que fizemos foi transformar uma cadeia desorganizada em um fluxo clínico e operacional que funciona do Oiapoque ao Chuí. A gente virou o esqueleto da saúde visual brasileira.”
Um dos pilares de crescimento da Eyecare está no mercado corporativo. A solução entrega exames, consultas e pronto atendimento oftalmológico totalmente digital — sem deslocamento e sem absenteísmo.
Entre os principais serviços:
• 17 exames digitais
• Pronto atendimento 24/7
• Consultas eletivas com oftalmologistas qualificados (RQE)
• Detecção precisa de PCD visual (Lei 8.192)
• Atendimento às NRs que exigem exames visuais
• Redução de até 30% dos sinistros odontológicos e oftalmológicos
Casos reais reforçam o impacto:
• Uma indústria evitou multas milionárias ao identificar corretamente colaboradores PCD visual.
• Uma empresa a 500 km do oftalmologista mais próximo evitou um transplante de córnea após atendimento digital emergencial.
• Plataformas com 90% de resolução online e NPS 89 reduziram drasticamente consultas presenciais.
Para completar a jornada, as empresas ainda oferecem aos colaboradores descontos de até 80% em óticas credenciadas.
Marco costuma repetir uma frase que virou mantra interno:
“Não adianta diagnosticar se o colaborador não consegue tratar. A jornada tem que começar e terminar bem.”
A proposta da Eyecare é entregar qualidade clínica indiferente ao CEP.
Combinando IA aplicada onde realmente faz diferença, protocolos rígidos e padronização nacional, a empresa criou um novo padrão de acesso para regiões que nunca tiveram um especialista por perto.
“Não existe interior para a saúde digital. Existe gente que precisa enxergar”, diz Ariadne.
Se por fora a Eyecare organiza o ecossistema, por dentro ela opera com um núcleo tecnológico próprio: o Eyecare BI — o software especializado em oftalmologia mais completo da América Latina.
A plataforma reúne:
• Copiloto de IA
• Prontuário eletrônico
• Gestão financeira e de estoque
• Módulo de centro cirúrgico
• Fluxos operacionais
• Relatórios customizados
• Integração com o app do paciente (Oculli)
• Financiamento de cirurgias para pacientes sem plano
Mas o grande salto acontece quando o Eyecare BI opera em conjunto com o AgendaOftalmo, a plataforma que conecta o médico diretamente à demanda.
A plataforma posiciona o especialista exatamente onde o paciente procura atendimento — inclusive a maioria dos brasileiros que não têm plano de saúde (75% da população).
Entre os recursos:
• Localização do médico para milhões de usuários
• Agenda organizada por convênio, valores e tipos de serviço
• Divulgação de consultas, exames e cirurgias
• Avaliações reais de pacientes
• Integração automática com o prontuário
• Filtro por doenças e especialidades
A combinação “BI + AgendaOftalmo” coloca o oftalmologista no centro da jornada digital: eficiência por dentro, presença e demanda qualificada por fora.
O varejo ótico brasileiro tem mais de 70 mil lojas (dados Abiótica) e sempre sofreu com falta de previsibilidade. A Eyecare mudou esse panorama ao entregar o lead perfeito: o paciente já chega com a receita pronta e validada.
E tudo com total ética e transparência:
• Liberdade total de escolha ao usuário
• Exibição de múltiplas óticas confiáveis
• Sem direcionamento exclusivo
• Condições comerciais competitivas
“É simples: quem deve ganhar é o paciente, não o intermediário.”, reforça Ariadne.
O resultado: o setor ganha eficiência; o paciente, poder de decisão; o ecossistema, equilíbrio.
A Eyecare nasce e se consolida no Brasil, mas já opera pilotos internacionais. A ambição é levar ao mundo um modelo que combina tecnologia escalável, rigor clínico e impacto social real.
Marco finaliza: “Nossa missão nunca foi só brasileira. Mas o Brasil é o melhor lugar do mundo para provar que dá para democratizar a saúde visual em escala.”
Ariadne complementa: “Quando um país começa a enxergar melhor, ele começa a sonhar melhor. E o futuro aparece com nitidez inédita.”