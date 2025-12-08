Como a Eyecare está corrigindo o maior ponto cego da saúde brasileira

Num país onde mais de 70% dos municípios não têm um único oftalmologista, a saúde visual se tornou um desafio estrutural capaz de comprometer alfabetização, produtividade e autonomia na terceira idade.

Foi nesse cenário que, em 2019, nasceu a Eyecare — empresa criada pelo oftalmologista Marco Negreiros, especialista em IA e gestão, e pela médica Ariadne Dias, com sólida formação em administração hospitalar.

A empresa conta com Adriano Lima, referência em gestão e liderança, como Advisor Institucional.

O propósito? Direto ao ponto: fazer o Brasil enxergar melhor.

“A gente não fundou uma empresa. A gente fundou a infraestrutura que faltava para o setor funcionar como um sistema de verdade”, afirma Marco.

A engrenagem invisível que faltava

Desde o início, a Eyecare se propôs a costurar todo o ecossistema da saúde visual: pacientes, médicos, clínicas, hospitais, óticas, operadoras e empresas. Uma lógica inédita em um mercado historicamente fragmentado.

Hoje, a empresa já soma:

• 10 milhões de vidas impactadas

• 1.800 oftalmologistas

• 3.000 óticas credenciadas

• Presença nacional e pilotos internacionais em curso

Ariadne resume o impacto: “O que fizemos foi transformar uma cadeia desorganizada em um fluxo clínico e operacional que funciona do Oiapoque ao Chuí. A gente virou o esqueleto da saúde visual brasileira.”

Empresas: saúde, segurança jurídica e eficiência operacional

Um dos pilares de crescimento da Eyecare está no mercado corporativo. A solução entrega exames, consultas e pronto atendimento oftalmológico totalmente digital — sem deslocamento e sem absenteísmo.

Entre os principais serviços:

• 17 exames digitais

• Pronto atendimento 24/7

• Consultas eletivas com oftalmologistas qualificados (RQE)

• Detecção precisa de PCD visual (Lei 8.192)

• Atendimento às NRs que exigem exames visuais

• Redução de até 30% dos sinistros odontológicos e oftalmológicos

Casos reais reforçam o impacto:

• Uma indústria evitou multas milionárias ao identificar corretamente colaboradores PCD visual.

• Uma empresa a 500 km do oftalmologista mais próximo evitou um transplante de córnea após atendimento digital emergencial.

• Plataformas com 90% de resolução online e NPS 89 reduziram drasticamente consultas presenciais.

Para completar a jornada, as empresas ainda oferecem aos colaboradores descontos de até 80% em óticas credenciadas.

Marco costuma repetir uma frase que virou mantra interno:

“Não adianta diagnosticar se o colaborador não consegue tratar. A jornada tem que começar e terminar bem.”

Tecnologia que derruba fronteiras

A proposta da Eyecare é entregar qualidade clínica indiferente ao CEP.

Combinando IA aplicada onde realmente faz diferença, protocolos rígidos e padronização nacional, a empresa criou um novo padrão de acesso para regiões que nunca tiveram um especialista por perto.

“Não existe interior para a saúde digital. Existe gente que precisa enxergar”, diz Ariadne.

Eyecare BI + AgendaOftalmo: a dupla que promete redefinir a prática médica

Se por fora a Eyecare organiza o ecossistema, por dentro ela opera com um núcleo tecnológico próprio: o Eyecare BI — o software especializado em oftalmologia mais completo da América Latina.

A plataforma reúne:

• Copiloto de IA

• Prontuário eletrônico

• Gestão financeira e de estoque

• Módulo de centro cirúrgico

• Fluxos operacionais

• Relatórios customizados

• Integração com o app do paciente (Oculli)

• Financiamento de cirurgias para pacientes sem plano

Mas o grande salto acontece quando o Eyecare BI opera em conjunto com o AgendaOftalmo, a plataforma que conecta o médico diretamente à demanda.

AgendaOftalmo: onde o médico precisa estar

A plataforma posiciona o especialista exatamente onde o paciente procura atendimento — inclusive a maioria dos brasileiros que não têm plano de saúde (75% da população).

Entre os recursos:

• Localização do médico para milhões de usuários

• Agenda organizada por convênio, valores e tipos de serviço

• Divulgação de consultas, exames e cirurgias

• Avaliações reais de pacientes

• Integração automática com o prontuário

• Filtro por doenças e especialidades

A combinação “BI + AgendaOftalmo” coloca o oftalmologista no centro da jornada digital: eficiência por dentro, presença e demanda qualificada por fora.

Óticas: o setor bilionário que finalmente ganhou previsibilidade

O varejo ótico brasileiro tem mais de 70 mil lojas (dados Abiótica) e sempre sofreu com falta de previsibilidade. A Eyecare mudou esse panorama ao entregar o lead perfeito: o paciente já chega com a receita pronta e validada.

E tudo com total ética e transparência:

• Liberdade total de escolha ao usuário

• Exibição de múltiplas óticas confiáveis

• Sem direcionamento exclusivo

• Condições comerciais competitivas

“É simples: quem deve ganhar é o paciente, não o intermediário.”, reforça Ariadne.

O resultado: o setor ganha eficiência; o paciente, poder de decisão; o ecossistema, equilíbrio.

Brasil como foco inicial — e o primeiro passo de uma expansão global

A Eyecare nasce e se consolida no Brasil, mas já opera pilotos internacionais. A ambição é levar ao mundo um modelo que combina tecnologia escalável, rigor clínico e impacto social real.

Marco finaliza: “Nossa missão nunca foi só brasileira. Mas o Brasil é o melhor lugar do mundo para provar que dá para democratizar a saúde visual em escala.”

Ariadne complementa: “Quando um país começa a enxergar melhor, ele começa a sonhar melhor. E o futuro aparece com nitidez inédita.”