Voo de helicóptero da Nasa em Marte pode acontecer já nesta segunda-feira

O helicóptero Ingenuity da Nasa pode fazer seu primeiro voo sobre Marte já nesta segunda-feira, informou a agência espacial dos Estados Unidos, após um atraso de mais de uma semana devido a um possível problema técnico.

A viagem do mini-helicóptero marcará o primeiro voo motorizado e controlado em outro planeta e ajudará a Nasa a coletar dados inestimáveis sobre as condições no Planeta Vermelho.

"A Nasa tem como meta não antes de segunda-feira, 19 de abril, para o primeiro voo de seu helicóptero Ingenuity Mars", disse a agência espacial neste sábado (17).

Os dados retornarão à Terra "algumas horas após o voo autônomo", que decolaria aproximadamente às 3h30 (4h30 no horário de Brasília), segundo a Nasa.

A primeira viagem do Ingenuity foi inicialmente marcada para o domingo passado, mas teve que ser adiada após o surgimento de um potencial problema durante um teste de alta velocidade dos rotores do helicóptero de 1,8 kg.

A Nasa considera a operação sem precedentes altamente arriscada: o voo é um desafio porque o ar em Marte é muito rarefeito, com menos de 1% da pressão da atmosfera da Terra.

O helicóptero chegou a Marte preso à parte inferior do rover Perseverance, que pousou em 18 de fevereiro.

A missão é o equivalente em Marte ao primeiro voo motorizado na Terra, realizado pelos irmãos Wright em 1903 em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, nos EUA. Um pedaço de tecido desse avião foi colocado dentro da Ingenuity em homenagem ao feito.