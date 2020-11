Visitantes assintomáticos estão levando covid-19 para dentro dos hospitais

Enquanto o nível de internações bate recorde no mundo, Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estão estudando como pessoas assintomáticos com covid-19 podem ser determinantes para a propagação do vírus SARS-CoV-2 em hospitais. Os pesquisadores entendem que há um risco subestimado na transmissão do vírus por estes infectados dentro dos hospitais.

Publicado na revista científica International Journal of Infectious Diseases, o estudo feito com 150 pessoas aponta que, em um dia, 4% dos visitantes de um hospital (6 pessoas) tinham o vírus, mas eram assintomáticas. O local pedia o uso obrigatório da máscara, mas isto não foi suficiente para que pelo menos outras duas pessoas desenvolvessem a doença.

As duas pessoas que desenvolveram a doença posteriormente a visita dos infectados ao hospital tiveram contado com os doentes assintomáticos. Os resultados foram confirmados por testes RT-PCR. Isso significa que visitantes em hospitais, mesmo protegidos por máscaras, podem ser uma fonte de transmissão do vírus.

“Embora a implementação de máscaras reduza as transmissões, elas também podem induzir uma falsa percepção de segurança que pode levar à negligência de outras medidas de proteção”, relata o estudo.

Os pesquisadores ainda afirmam que a ocorrência de surtos “pode ser mitigada com restrição de tempo e contato físico durante os períodos de visitação e garantia de higiene adequada e frequente das mãos, bem como equipamentos de proteção individual, quando necessário”.