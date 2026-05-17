'Visitante espacial' pode desaparecer por 170 mil anos depois desta semana

Um raro visitante cósmico vindo das bordas mais distantes do Sistema Solar está chamando a atenção de astrônomos no hemisfério sul. O cometa C/2025 R3 PanSTARRS, originário da misteriosa Nuvem de Oort, tornou-se visível nos céus da Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e regiões do Pacífico, em uma aparição que pode não se repetir por cerca de 170 mil anos.

Cometa será visível na região do Pacífico

O objeto foi descoberto em 2025 pelo projeto Pan-STARRS e recentemente passou pelo ponto mais próximo do Sol. Desde então, começou a se afastar lentamente da estrela, o que significa que sua luminosidade deve diminuir nas próximas semanas. Astrônomos afirmam que o momento atual é a melhor oportunidade para observá-lo.

Segundo Josh Aoraki, astrônomo do observatório Te Whatu Stardome, em Auckland, o fenômeno é raro justamente por causa da longa órbita do cometa. “Não é brilhante o suficiente para ser visto facilmente a olho nu, mas é relativamente fácil de fotografar”, afirmou.

A recomendação dos pesquisadores é procurar um horizonte oeste livre de obstáculos logo após o pôr do sol. Binóculos, telescópios ou câmeras ajudam bastante na observação. Quem conseguir encontrá-lo verá uma pequena mancha azul-esverdeada acompanhada de uma cauda difusa. “Você vê a coma e a cauda parecendo um pequeno meteoro borrado no céu”, explicou Aoraki.

Objeto brilha num tom azul-esverdeado

A tonalidade azul-esverdeada do cometa acontece por causa da presença de gases como carbono diatômico e cianogênio, que brilham quando entram em contato com a radiação ultravioleta do Sol. Esse efeito cria uma aparência incomum e bastante chamativa para observadores e fotógrafos do céu noturno.

Os cientistas também destacam que a trajetória desses objetos é extremamente difícil de prever. À medida que o cometa perde material ao passar perto do Sol, sua rota pode sofrer alterações. Isso significa que, embora o cálculo atual indique um retorno em cerca de 170 mil anos, existe a possibilidade de ele nunca mais voltar.

O que é a Nuvem de Oort?

A Nuvem de Oort, região de onde o cometa veio, é considerada uma gigantesca camada de corpos gelados localizada nos limites mais extremos do Sistema Solar, depois até de Plutão. Ela permanece praticamente invisível e distante, funcionando como uma espécie de reservatório de cometas antigos que ocasionalmente são lançados em direção ao Sol.