Vida em Marte? Nasa encontra matéria orgânica no planeta vermelho

O rover Perseverance da Nasa encontrou uma variedade de moléculas orgânicas em Marte. Segundo os cientistas, o material foi detectado na Cratera Jezero, localizada no planeta vermelho.

A origem desses materiais ainda não pode ser definitivamente determinada como "biótica", ou seja, proveniente de vida no planeta. Eles também podem ter se formado de outras maneiras, como interações entre água e poeira, ou terem sido depositados no planeta por meio de poeira ou meteoros.

Essas descobertas sugerem que Marte pode ter sido muito mais ativo no passado do que se pensava inicialmente. Além disso, elas podem ter implicações significativas na busca por vida extraterrestre. Com base nesse estudo, compreender melhor a matéria orgânica em Marte pode esclarecer a disponibilidade de fontes de carbono, o que é crucial na busca por possíveis sinais de vida fora da Terra.

O rover possui um instrumento chamado Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (Sherloc), que é a primeira ferramenta capaz de mapear e analisar em detalhes as moléculas orgânicas e minerais em Marte. Em fevereiro de 2021, o Perseverance pousou na mesma cratera, local que possuiu uma antiga bacia de lago com grande potencial de habitabilidade.

Desde então, os cientistas têm explorado a composição geológica do fundo da cratera usando uma variedade de ferramentas disponíveis no rover, que são capazes de tirar fotos e analisar as rochas.

O Sherloc detectou sinais de moléculas orgânicas em todos os 10 alvos observados no fundo da cratera Jezero. Os dados mostraram associações minerais diversas e distribuição espacial, que podem ser exclusivas para cada formação.

Mesmo que o material não tenha uma origem biológica, os cientistas afirmam que ele pode fornecer pistas importantes sobre a capacidade de Marte de abrigar vida extraterrestre. Segundo Ashley E. Murphy, pesquisadora do Planetary Science Institute e coautora do estudo, nem todos os compostos orgânicos são de origem biológica. "Ao avaliar as origens orgânicas e possíveis bioassinaturas, é necessário observar as relações espaciais entre minerais e compostos orgânicos. Tudo o que sabemos sobre a vida na Terra está limitado ao que está preservado nos registros minerais e rochosos. Na Terra, as bioassinaturas são encontradas em certos minerais, sendo que alguns são melhores na preservação de compostos orgânicos do que outros", explica.

Os pesquisadores sugerem que a diversidade observada pode fornecer informações sobre diferentes maneiras pelas quais a matéria orgânica pode ter se originado, possivelmente por meio de depósitos de água ou em combinação com materiais vulcânicos.

Os resultados desse estudo foram publicados no artigo "Diverse associations of organic minerals in Jezero Crater, Mars", na revista Nature desta quinta-feira, 12.