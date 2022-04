Viagra funciona para hipertensão como alegam as Forças Armadas?

Na segunda-feira, 11, o deputado federal Elias Vaz (PSB/GO) apresentou à Câmara dos Deputados um requerimento para que o ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, esclareça a compra de 35.320 comprimidos de Viagra para as Forças Armadas.

Usado normalmente para tratar disfunção erétil, a compra do medicamento foi justificada como um tratamento para militares com Hipertensão Pulmonar Arterial (HPA).

Nesse caso, a escolha do Viagra se dá pelo seu composto de princípio ativo sildenafila, que serve como uma substituição mais barata ao Revatio, especifico para HPA, mas que custa R$ 3 mil a caixa de 90 comprimidos, enquanto a sildenafila é encontrada por menos de R$ 10 em caixas com até 8 comprimidos.

O que causa estranhamento para os especialistas é que, além do Viagra ser usado em casos bem específicos de HPA, a dosagem do medicamento adquirido foi de 25 mg e 50 mg.

No entanto, quando se trata de tratar HPA, o mais comum é adotar uma prescrição com dosagem de 20 mg, portanto, mais baixa do que os comprimidos adquiridos pelas Forças Armadas.

Na prática, ainda que se tome para o controle da hipertensão, o efeito pode ser em benefício da disfunção erétil.