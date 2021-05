Vacinas existentes contra covid parecem proteger contra variantes, diz OMS

As vacinas contra covid-19 sendo usadas atualmente na luta contra a pandemia na Europa parecem capazes de proteger contra todas as variantes que estão circulando e causando preocupação, disse o diretor regional para Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, nesta quinta-feira.

Kluge disse que as autoridades de saúde devem continuar atentas ao número crescente de casos de covid-19 na região causados por uma variante que surgiu na Índia, mas enfatizou que a vacinação e medidas de controle de infecções ajudarão a impedir sua disseminação.

"Todas as variantes do vírus da covid-19 que emergiram até agora de fato reagem às vacinas disponíveis aprovadas", disse Kluge em uma entrevista coletiva.

Países de toda a Europa estão distribuindo vacinas de vários laboratórios, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Desde que foi identificada inicialmente na Índia, a mais nova variante de preocupação, batizada de B.1.617, já se espalhou para ao menos 26 dos 53 países da Região Europeia da OMS, disse Kluge -- "da Áustria à Grécia, Israel e o Quirguistão".

"Ainda estamos aprendendo sobre a nova variante, mas ela consegue se disseminar rapidamente", explicou ele, acrescentando que ela pode, em tese, se propagar rápido o suficiente para substituir outra variante conhecida como B.1.1.7, que surgiu primeiramente no Reino Unido no final do ano passado e desde então se tornou a versão dominante do vírus na Europa.

Kluge disse que o escritório regional da OMS está cautelosamente esperançoso de ver um declínio da epidemia de Covid-19 na região.

"Estamos rumando na direção certa, mas precisamos ficar de olho", disse. "Em vários países, há bolsões de transmissão crescente que poderiam se transformar rapidamente em ressurgimentos perigosos... a pandemia ainda não acabou".