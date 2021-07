Vacina mais usada do mundo pode terminar 2021 com 3 bi de doses

A vacina contra a covid-19 pode terminar o ano de 2021 com 2,9 bilhões de doses produzidas mundialmente. Usada no Brasil, a chamada Coronavac foi criada pela empresa chinesa Sinovac Biotech e é produzida por aqui pelo Instituto Butantan.

A estimativa de entrega de quase 3 bilhões de doses da Coronavac foi dada pela empresa de análise de informações científicas Airfinity, baseada em Londres, no Reino Unido. Até esta semana, foram entregues 943 milhões de doses da vacina da Sinovac a diferentes países para imunização da população.

No Brasil, atualmente, a vacina mais aplicada é a AstraZeneca com a Universidade de Oxford. A Coronavac é mais aplicada em países como China, Uruguai, Chile e Colômbia. Nos Estados Unidos, como mostra o infográfico no tuíte abaixo, a mais aplicada é a vacina da Pfizer com a BioNTech.

#Sinovac is the most used #vaccine in the world, with 943m doses being delivered globally. Our forecasts predict over 2.9bn to be produced by the end of the year.https://t.co/F2jXeaLqfr

Here you can see which vaccines currently make up the majority of doses for each country: pic.twitter.com/LKRNUDbcsu

— Airfinity (@Airfinity) July 8, 2021