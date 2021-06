Brasil recebe hoje 1,5 milhão de doses da vacina Janssen

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Depois de uma semana de atraso, o ministro da saúde Marcelo Queiroga confirmou que nesta terça-feira, 22, chegam ao Brasil 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen contra a covid-19.

"Em relação à vacina da Janssen, senador, essas vacinas estavam previstas, no nosso calendário, para o último trimestre do ano. Eram 38 milhões de doses; inicialmente negociamos com a Janssen, e eles iriam nos antecipar, na semana passada, 3 milhões de doses; lamentavelmente, não foi possível a chegada desses 3 milhões de doses", disse na sessão de ontem da CPI.

O novo lote deve ser suficiente para imunizar 1,5 milhões de brasileiros, já que a vacina precisa de somente uma dose para garantir imunidade.

Os imunizantes desembarcam com a missão de manter os níveis de vacinação do Brasil acima de milhões de aplicações por dia, e garantir que postos não fiquem parados. Isto porque é necessário que todas as aplicações sejam feitas até agosto, devido ao prazo máximo da validade da Janssen.

A data inicialmente considerada pelo governo federal era de até 27 de junho, mas uma estudo da Anvisa garantiu que seria possível usar os imunizantes até 8 de agosto, desde que armazenados em temperatura de 2° a 8°C.

Assim como a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen é baseada em um adenovírus, que é unido ao material genético das proteínas da espícula do coronavírus (que são usadas pelo vírus para infectar as células humanas). Durante a fase de estudos, a vacina teve 72% de eficácia nos testes realizados nos Estados Unidos, e 66% na América Latina, acima da taxa de 50% exigida pela Anvisa.

