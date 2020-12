Vacina da Pfizer contra a covid-19 é aprovada pela União Europeia

A vacina de covid-19 produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech foi liberada para uso na União Europeia. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou que o imunizante é seguro e eficaz para proteger contra o vírus Sars-CoV-2. Estudos científicos já apontavam que a fórmula desenvolvida na Alemanha tinha eficácia de 95%.

“Tenho o prazer de anunciar que o comitê científico da EMA se reuniu hoje e recomendou uma autorização condicional de comercialização na União Europeia para a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech”, disse a chefe da EMA, Emer Cooke, em entrevista para imprensa nesta segunda-feira (21).

Com o parecer positivo, a distribuição da vacina pode começar já na próxima semana em 27 países que fazem parte do bloco do continente europeu. Os próximos passos são administrativos e envolvem questões burocráticas em relação às campanhas de vacinação.

A vacina da Pfizer tem como base o RNA mensageiro, que tem como objetivo produzir as proteínas antivirais do corpo do indivíduo. Com a injeção, o conteúdo é capaz de informar as células do corpo humano sobre como produzir as proteínas capazes de lutar contra o coronavírus. Alguns casos de reações alérgicas preocupam.

A expectativa é de que 100 milhões de doses sejam produzidas até o fim deste ano, e outras 1,3 bilhão de doses estejam disponíveis em 2021. Estados Unidos e Reino já haviam aprovado a vacina nas últimas semanas, além da Suíça. O imunizante pode ser liberado para uso no Japão em breve.