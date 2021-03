Vacina chinesa da Sinopharm tem eficácia limitada contra novas variantes da covid

Com a preocupação da comunidade científica em relação à eficácia das vacinas já aprovadas para uso na população contra as novas variantes do novo coronavírus, novos testes têm sido feitos pelas fabricantes ao redor do mundo.

As americanas Johnson & Johnson e Novavax, por exemplo, descobriram que seus imunizantes são menos eficazes contra a cepa encontrada na África do Sul — uma das mais perigosas até o momento.

Nesta terça-feira, 2, um estudo feito em laboratório com uma amostra pequena sobre a vacina chinesa Sinopharm mostrou que a eficácia dela também é limitada contra a variante africana.

Doze amostras de soro retiradas de pessoas que receberam duas vacinas desenvolvidas por uma subsidiária da China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) e uma unidade da Chongqing Zhifei Biological Products, conseguiram se proteger da nova variante, embora em porcentagens menores do que contra a covid-19.

Segundo os cientistas, a redução da eficiência "deveria ser levada em conta por seu impacto na eficácia clínica destas vacinas".

A vacina da Sinopharm foi aprovada na China e também é usada em outros países, como os Emirados Árabes.