Uso de máscaras pode evitar 130 mil mortes nos EUA, diz especialista

De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Dr. Ali Mokdad e publicada no jornal Nature Medicine, os Estados Unidos podem ter mais de 500 mil mortes de covid-19 até o fim de fevereiro. O número, que representa mais do que o dobro do total já atingido, tem em vista o relaxamento das medidas de restrição em todo o país. Para evitar esse cenário, ele sugere que as pessoas sejam “bastante cuidadosas” e mudem seus comportamentos durante o inverno, usando máscaras.

Ainda segundo o epidemiologista, aproximadamente 130 mil vidas podem ser poupadas, caso 95% da população use máscaras. A recomendação tem em vista o inverno nos EUA – a estação que tende a ter o maior volume de transmissão do vírus.

“Queremos dar uma chance para a saúde pública e para as pessoas. Para evitar mortes, a população pode usar máscaras e, dessa forma, evitar a sobrecarga de nossos hospitais e UTIs”, afirmou a um programa de TV norte-americano.

No Brasil, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem (24), o Brasil acumula 5.380.635 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram 26.979 novos casos. De acordo com balanço pelo Ministério da Saúde, a doença já matou 156.903 pessoas.