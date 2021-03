Usar óculos diminui chance de contrair covid-19 em três vezes, sugere estudo

Talvez as lentes embaçadas na hora de usar a máscara valham a pena afinal. Um estudo pre-print realizado na Índia sugere que pessoas que usam óculos podem ter até três vezes menos probabilidade de serem infectadas pelo novo coronavírus.

As chances de transmissão do vírus aumentam significativamente quando as pessoas tocam seus olhos, nariz ou boca após entrarem em contato com ele. Publicado no site medRxiv, o estudo analisou 304 pessoas (223 homens e 81 mulheres) em um hospital no norte da Índia durante duas semanas.

Todos os pacientes tinham sintomas da covid-19 e suas idades variavam entre 10 e 80 anos. Destes, 19% (por volta de 58 pacientes) usam óculos continuamente durante o dia e sempre em atividades ao ar livre. Os pesquisadores descobriram que, em média, os participantes tocaram o rosto 23 vezes e os olhos 3 vezes a cada hora.

Os autores do estudo perceberam que o risco de contaminação era duas a três vezes menor entre aqueles que usam óculos. A teoria é que quem usa óculos esfrega menos os olhos e, portanto, corre menos risco de contrair o novo coronavírus. Os números corroboram: foi encontrado "risco de covid-19" em 0,48% da população que usa óculos, em comparação com 1,35% dos que não usam. A razão de risco calculada, de acordo com o estudo, foi de 0,36%.

"O uso prolongado de óculos pode evitar toques e fricções repetidas nos olhos. Tocar e esfregar os olhos com as mãos contaminadas pode ser uma via significativa de infecção", afirma o relatório, que ainda não foi revisado por pares.