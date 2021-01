Urano estará mais visível no céu na próxima semana; saiba como vê-lo

O planeta Urano estará mais visível no céu na próxima quarta-feira, 20. De acordo com a Nasa, será preciso usar um telescópio ou um binóculo para conseguir ver o planeta em sua totalidade, mas será uma “caçada fácil”.

Para ver o planeta, será preciso esperar o pôr do sol e procurar pela Lua crescente algumas horas depois de tudo escurecer — depois de localizar a Lua, é preciso olhar para cima e procurar uma luz alaranjada mais conhecida como Marte. “Observe novamente o caminho de Marte até à Lua e você conseguirá encontrar o disco suave e azulado que é Urano”, diz a agência espacial.

Mas estar longe do planeta não é de um todo ruim — uma vez que pesquisadores da Universidade de Oxford já disseram que Urano tem cheiro de peido e ovos estragados por conta do sulfeto de hidrogênio encontrado nas nuvens do planeta gelado.