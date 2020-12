Último eclipse solar do ano será visível em partes do Brasil nesta segunda

Nesta segunda-feira (14), acontece o último eclipse solar total de 2020. Ele poderá ser visto em algumas regiões do Brasil a partir das 11h30 da manhã.

O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, e impede a luz solar de chegar ao nosso planeta. Ele poderá ser visto em vários países da América do Sul, mas só o Chile e a Argentina vão observá-lo em sua totalidade.

O Norte e o Nordeste do Brasil não poderão observar o eclipse. Quanto mais ao sul, maiores as chances: no Rio Grande do Sul, 60% do disco do Sol estará encoberto pela Lua; no Paraná, 50%; em São Paulo e no Rio de Janeiro, 40%. As informações são do professor do departamento de astronomia da USP, Roberto Costa, em entrevista para a BBC News Brasil.

Segundo o professor, o eclipse parcial começará às 11h33 no horário de Brasília e terminará às 15h53. Seu ápice, de acordo com o site Time and Date, será por volta das 13h13.

A Nasa vai realizar uma transmissão ao vivo do eclipse à partir das 11h40 da manhã.