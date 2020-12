Turquia começará imunização anti-covid com vacinas da Sinovac e Pfizer/BioNTech

A Turquia receberá seu primeiro carregamento da vacina chinesa Sinovac dentro de alguns dias e também fechará um acordo com a Pfizer/BioNTech, informou o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, nesta quinta-feira (24). O país receberá inicialmente três milhões de doses da Sinovac e terá a opção de obter mais 50 milhões, conforme iniciar a vacinação no próximo mês, que começará pelos profissionais de saúde e os mais vulneráveis. Koca disse que os primeiros carregamentos da vacina chinesa serão enviados para a Turquia no domingo.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A Turquia também vai assinar nos próximos dias um acordo com a Pfizer e a BioNTech para comprar 4,5 milhões de doses, com a opção de adquirir mais 30 milhões da farmacêutica norte-americana e seu parceiro alemão, disse Koca.

Segundo o ministro, o país “será capaz de vacinar 1,5 milhão ou até dois milhões de pessoas por dia”. A “primeira fase” da inoculação abrangerá nove milhões de pessoas, acrescentou.

A nação de 83 milhões de habitantes registrou 19.115 mortes pela covid-19 e 2,2 milhões de infecções oficialmente contabilizadas.