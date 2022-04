Tucano ganha prótese de bico em 3D, no Mato Grosso do Sul; veja fotos

Um tucano macho que estava com a parte superior do bico quebrada retomou a vida normal após receber um implante feito por uma impressora 3D, no Mato Grosso do Sul. O modelo da prótese foi feito a partir da extração de uma imagem de tomografia.

De acordo com o veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) Lucas Cazati, que realizou o procedimento, o animal chegou na instituição ainda jovem e com o bico amassado. No entanto, não foi possível identificar se houve uma má formação, se caiu do ninho ou sofreu um acidente. A ave está sob cuidados há cerca de oito meses.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

"No ano passado foi realizado um procedimento similar em outro tucano, no interior de São Paulo, mas a dimensão da prótese era menor", destaca o veterinário que afirmou que a prótese vem sendo preparada há alguns meses, já que era preciso esperar chegar na fase adulta do animal.

"Como a ave tinha muita dificuldade em se alimentar, esperamos ela chegar na fase adulta para conseguir imprimir um bico compatível com o peso e tamanho dela", disse Cazati.

O especialista explicou que o modelo da prótese, feita em filamento especial, e envolveu programação avançada tridimensional para a confecção do membro do animal. Após o implante, a ave voltou a se alimentar bem e continua em observação.

"O modelo da prótese foi feito a partir da extração de uma imagem de tomografia e reproduzido em impressora 3D de forma compatível com o peso e o tamanho do animal. Hoje, o tucano se alimenta bem, se comporta bem e continua em observação e cuidados no CRAS", afirmou.

Em março de 2020, o CRAS realizou implante de bico em uma arara-Canindé e, em outubro do ano passado, implantou uma prótese 3D na perna de uma seriema adulta, procedimentos que têm recebido reconhecimento nacional entre as instituições de ensino superior do país.