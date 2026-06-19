Tubarão que 'anda' fora d'água é descoberto por cientistas na Oceania

Tubarão-andante: nova espécie usa as barbatanas para se deslocar em águas rasas (Mark Erdmann/ Universidade de Sunshine Coast)
Redatora
Publicado em 19 de junho de 2026 às 09h39.
Uma nova espécie de tubarão capaz de se locomover parcialmente fora d'água foi identificada por pesquisadores na Papua-Nova Guiné. O animal, batizado de Hemiscyllium dudgeonae, pertence ao grupo conhecido como tubarões-andantes e foi descrito em estudo publicado na plataforma científica Zenodo nesta semana.
Com cerca de um metro de comprimento, a espécie utiliza as barbatanas próximas à região peitoral para se deslocar sobre recifes rasos durante a noite, comportamento que deu origem ao apelido de "tubarão-andante".
A descoberta ocorreu durante uma expedição científica realizada na Baía de Milne, no sudeste da Papua-Nova Guiné. A equipe estudava populações de tubarões-epaulette quando a pesquisadora Christine Dudgeon, da Universidade de Sunshine Coast, capturou um exemplar desconhecido com as próprias mãos.
Inicialmente, os cientistas perceberam que o padrão de coloração era diferente das espécies já catalogadas do gênero Hemiscyllium.
Para confirmar a suspeita, os pesquisadores coletaram amostras de sangue e tecido e realizaram análises genéticas na Austrália. Os resultados confirmaram que se tratava de uma espécie até então desconhecida pela ciência.
Além da aparência, chama atenção sua capacidade de utilizar as barbatanas para caminhar sobre o fundo marinho em águas muito rasas, comportamento comum entre os chamados tubarões-andantes.
No dialeto local da região onde foi encontrado, o animal é conhecido como "kadedekedewa", expressão que pode ser traduzida como "tubarão-cão" ou "tubarão preguiçoso", uma referência à sua movimentação lenta.
A identificação da nova espécie levou os cientistas a revisarem parte do conhecimento sobre a distribuição geográfica dos tubarões-andantes.
Até então, acreditava-se que cada espécie ocupava áreas separadas por barreiras naturais, como rios ou regiões profundas do oceano. A nova descoberta sugere que algumas dessas distribuições podem se sobrepor no leste da Papua-Nova Guiné.
De acordo com os pesquisadores, embora diferentes espécies possam ocorrer em áreas próximas, elas não parecem compartilhar exatamente os mesmos habitats ao mesmo tempo.
O Hemiscyllium dudgeonae é a décima espécie conhecida do gênero Hemiscyllium. Segundo os autores do estudo, cinco espécies desse grupo já são consideradas ameaçadas devido à distribuição geográfica limitada.
Entre os principais riscos enfrentados pelos tubarões-andantes estão a pesca, as mudanças climáticas e a degradação dos recifes onde vivem.
De acordo com o estudo, os pesquisadores pretendem retornar à região em outubro para coletar novas informações sobre o tamanho da população e o estado de conservação da espécie.