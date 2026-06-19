Tubarão que 'anda' fora d'água é descoberto por cientistas na Oceania

Uma nova espécie de tubarão capaz de se locomover parcialmente fora d'água foi identificada por pesquisadores na Papua-Nova Guiné. O animal, batizado de Hemiscyllium dudgeonae, pertence ao grupo conhecido como tubarões-andantes e foi descrito em estudo publicado na plataforma científica Zenodo nesta semana.

Com cerca de um metro de comprimento, a espécie utiliza as barbatanas próximas à região peitoral para se deslocar sobre recifes rasos durante a noite, comportamento que deu origem ao apelido de "tubarão-andante".

Como a nova espécie foi descoberta

A descoberta ocorreu durante uma expedição científica realizada na Baía de Milne, no sudeste da Papua-Nova Guiné. A equipe estudava populações de tubarões-epaulette quando a pesquisadora Christine Dudgeon, da Universidade de Sunshine Coast, capturou um exemplar desconhecido com as próprias mãos.

Inicialmente, os cientistas perceberam que o padrão de coloração era diferente das espécies já catalogadas do gênero Hemiscyllium.

Para confirmar a suspeita, os pesquisadores coletaram amostras de sangue e tecido e realizaram análises genéticas na Austrália. Os resultados confirmaram que se tratava de uma espécie até então desconhecida pela ciência.

Por que o animal é chamado de tubarão-andante?

Segundo os pesquisadores, o novo tubarão apresenta marcas brancas distribuídas ao longo do corpo marrom, características que ajudam a distingui-lo de outras espécies aparentadas.

Além da aparência, chama atenção sua capacidade de utilizar as barbatanas para caminhar sobre o fundo marinho em águas muito rasas, comportamento comum entre os chamados tubarões-andantes.

No dialeto local da região onde foi encontrado, o animal é conhecido como "kadedekedewa", expressão que pode ser traduzida como "tubarão-cão" ou "tubarão preguiçoso", uma referência à sua movimentação lenta.

Hemiscyllium dudgeonae: espécie foi identificada na Papua-Nova Guiné - Foto: Nesha Ichida/Universidade de Sunshine Coast (Nesha Ichida/Universidade de Sunshine Coast)

Descoberta amplia conhecimento sobre os tubarões-andantes

A identificação da nova espécie levou os cientistas a revisarem parte do conhecimento sobre a distribuição geográfica dos tubarões-andantes.

Até então, acreditava-se que cada espécie ocupava áreas separadas por barreiras naturais, como rios ou regiões profundas do oceano. A nova descoberta sugere que algumas dessas distribuições podem se sobrepor no leste da Papua-Nova Guiné.

De acordo com os pesquisadores, embora diferentes espécies possam ocorrer em áreas próximas, elas não parecem compartilhar exatamente os mesmos habitats ao mesmo tempo.

Grupo reúne espécies ameaçadas

O Hemiscyllium dudgeonae é a décima espécie conhecida do gênero Hemiscyllium. Segundo os autores do estudo, cinco espécies desse grupo já são consideradas ameaçadas devido à distribuição geográfica limitada.

Entre os principais riscos enfrentados pelos tubarões-andantes estão a pesca, as mudanças climáticas e a degradação dos recifes onde vivem.

De acordo com o estudo, os pesquisadores pretendem retornar à região em outubro para coletar novas informações sobre o tamanho da população e o estado de conservação da espécie.