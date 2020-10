Hospital, sim; cloroquina, não: o tratamento de Trump contra COVID-19

O presidente americano Donald Trump não usará a hidroxicloroquina como parte de seu tratamento contra a covid-19. De acordo com o médico da Casa Branca, Sean Conley, Trump se tratará com uma injeção de oito gramas de uma droga de anti-corpos experimental elaborada pela startup americana Regeneron. Além disso, de acordo com o jornal “The Washington Post”, o presidente deve ser levado ao Hospital Walter Reed ainda nesta sexta para tratar a doença.

Segundo relatório médico da Casa Branca, Trump está cansado mas está bem. Além do fármaco experimental, o presidente também está recebendo zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e uma aspirina por dia. Trump, que atualmente está em campanha de reeleição para a presidência, confirmou durante a madrugada desta sexta-feira, 2, que contraiu a doença, em postagem no Twitter pessoal do próprio presidente. A primeira-dama Melania Trump também foi diagnosticada com a doença causada pelo novo coronavírus.

Com 74 anos de idade, Trump é parte do grupo de risco da doença. Segundo reportagem do jornal “The New York Times”, o mandatário está com sintomas moderados de um resfriado comum.

Com a doença de Trump, o presidente ficará em quarentena ao menos até a semana do próximo debate, que estava marcado para 15 de outubro. Ainda não está claro como ter o presidente com covid-19 vai impactar a corrida eleitoral.

A droga da Regeneron ainda está em fase de testes clínicos e a empresa divulgou resultados com voluntários no final de setembro.

Mais cedo hoje, o vice-presidente no governo Trump, Mike Pence, também teve teste negativo para o coronavírus. Outros secretários do governo que estiveram com Trump também não estão infectados.

O candidato democrata à presidência americana, Joe Biden, afirmou que não está com covid-19. O ex-vice-presidente publicou em seu Twitter que seu teste para o novo coronavírus deu negativo, e seus médicos divulgaram nota sobre o resultado. Biden e Trump se enfrentaram em debate presidencial na última terça-feira, 30.