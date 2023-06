Todo o universo está fadado a 'evaporar' diz estudo que usa teoria de Stephen Hawking

O universo vai evaporar, assim como os buracos negros. Essa é a conclusão de um novo estudo publicado na revista Physical Review Letters, no dia 2 de junho. Os pesquisadores Michael Wondrak, Walter van Suijlekom e Heino Falcke, da Radboud University, na Holanda, analisaram as teorias do Stephen Hawking sobre os buracos negros. Segundo a análise, o físico britânico estava certo sobre esses fenômenos do universo, mas não completamente.

Os pesquisadores holandeses afirmam que devido à radiação identificada nas teorias de Hawking, os buracos negros vão evaporar. Mas segundo as análises, esse horizonte de eventos não é tão crucial como se acreditava ser. Traduzindo esse conceito, isso significa que no futuro -- ainda distante para a humanidade -- a gravidade e a curvatura do espaço-tempo também causam essa radiação catastrófica, sem que isso ocorra apenas em ambientes gravitacionais extremos, como os buracos negros.

Isso que dizer que todos os grandes objetos do universo, incluindo estrelas e planetas, podem evaporar, como os buracos negros. "Mostramos que muito além de um buraco negro, a curvatura do espaço-tempo desempenha um grande papel na criação de radiação. As partículas já estão separadas lá pelas forças de maré do campo gravitacional. Enquanto anteriormente se pensava que nenhuma radiação era possível sem o horizonte de eventos, este estudo mostra que esse horizonte não é necessário", explicou Van Suijlekom, em uma entrevista.

A análise

Para a análise, os pesquisadores da Radboud University combinaram técnicas de física, astronomia e matemática para examinar o que aconteceria se esses pares de partículas fossem criados nos arredores de buracos negros. "Demonstramos que, além da conhecida radiação Hawking, existe também uma nova forma de radiação", afirmou Michael Wondrak.

O grupo de cientistas avalia que ainda são necessários mais cálculos e análises para que a teoria seja confirmada. De qualquer forma, não há necessidade para desespero. Em todas as previsões, o universo não deve evaporar tão logo. A medição sugere que isso pode ocorrer em um tempo não menor do que a idade do universo: 13,8 bilhões de anos.