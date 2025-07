Terra vai ser atingida por asteroide? Uma organização já está fazendo planos para isso

Em janeiro, uma base da Força Espacial dos EUA nas Montanhas Rochosas recebeu um alerta incomum: um possível impacto de asteroide contra a Terra.

Segundo informações do Financial Times, o aviso não partiu dos sensores militares nem de radares estratégicos, mas sim de um pequeno escritório das Nações Unidas em Viena, o Escritório para Assuntos do Espaço Exterior. A mensagem, posteriormente confirmada, tratava do asteroide batizado de 2024 YR4 — um corpo celeste de até 90 metros de diâmetro, descoberto no final de 2024.

A distância inicial de YR4 da Terra era de 830 mil quilômetros, mas, ao calcular sua órbita, cientistas detectaram uma chance de colisão em 2032. O risco inicial era de 1%, suficiente para acionar o protocolo de alerta internacional. Em três semanas, subiu para mais de 3%, tornando-o o objeto mais ameaçador já identificado próximo à Terra.

Enquanto isso, em Los Angeles, o matemático italiano Davide Farnocchia, da Nasa, monitorava o asteroide desde que ele apareceu, em 27 de dezembro, nas imagens de um telescópio chileno operado remotamente. À medida que incêndios florestais avançavam sobre o Laboratório de Propulsão a Jato, Farnocchia e colegas evacuaram e passaram a rastrear o objeto de casa. Mais de 60 observatórios e até o Telescópio Espacial James Webb acompanharam o asteroide, segundo a reportagem do FT.

Rota de colisão e impacto potencial

Farnocchia e sua equipe calcularam que, se houvesse impacto, ele ocorreria em 22 de dezembro de 2032, ao longo de uma faixa que incluiria o oceano Pacífico, América do Sul, África Ocidental, Oriente Médio e Sul da Ásia.

A liberação de energia estimada seria equivalente a 500 vezes a bomba de Hiroshima, capaz de gerar um tsunami ou explosões atmosféricas destrutivas.

Estimar rotas de asteroides próximos à Terra é tarefa complexa: a gravidade de corpos celestes e a radiação solar afetam as órbitas, e muitos só são visíveis por breves janelas de tempo. Mas em fevereiro, novas medições dissiparam a ameaça: YR4 passará a 270 mil km da Terra em 2032. No entanto, há 4% de chance de ele colidir com a Lua, o que poderia espalhar até 100 milhões de quilos de rochas lunares, parte das quais atingiria a Terra.

Defesa planetária: avanços, cortes e dilemas geopolíticos

O grupo de resposta a ameaças espaciais da ONU, o SMPAG, estava envolvido em um exercício de simulação de impacto quando a crise real emergiu. Nenhuma missão de desvio foi necessária, mas a situação expôs a fragilidade do sistema global diante de ameaças espaciais reais.

Desde 2008, a pesquisa sobre objetos próximos à Terra se intensificou. A Nasa criou em 2016 o Planetary Defense Coordination Office, seguido pela ESA em 2019. Hoje, mais de 40 mil objetos são monitorados, com cerca de 40 novos sendo descobertos semanalmente. O número deve crescer com o início das operações do Observatório Vera C. Rubin, no Chile, que abriga a maior câmera digital do mundo.

Ao mesmo tempo, crescem os cortes orçamentários: em 2025, a Casa Branca propôs reduzir pela metade os fundos científicos da Nasa, incluindo um corte de US$ 3 milhões (quase 8%) na detecção de asteroides. Em resposta, a agência afirmou que “segue comprometida com a missão de proteger o planeta”.

Uma nova ameaça: 2024 PCD25 e o impacto garantido

A Rede Internacional de Alerta de Asteroides comunicou à ONU que um novo corpo celeste, o 2024 PCD25, colidirá com a Terra em 24 de abril de 2041. Medindo cerca de 150 metros, ele liberará energia entre 45 e 160 megatons, atingindo com força total uma faixa que se estende do norte de Angola à República Democrática do Congo — uma das regiões mais pobres do mundo, segundo reportagem do FT.

As consequências estimadas incluem centenas de milhares de mortos, incêndios e destruição de infraestrutura em uma área de até 120 quilômetros de raio. A tragédia equivaleria a mais de 10 mil bombas de Hiroshima explodindo simultaneamente.