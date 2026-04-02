Teoria de Carl Jung revela que a causa da solidão 'não está na falta de pessoas'; entenda o motivo

A psicologia tem ampliado seu campo de análise para compreender fenômenos sociais contemporâneos. No contexto atual, discussões sobre ansiedade, depressão e isolamento ganharam espaço entre especialistas que observam padrões de comportamento nas diferentes gerações.

Entre esses estudiosos está o psicólogo suíço Carl Jung, reconhecido por suas contribuições à psicanálise. Em suas reflexões, ele abordou o isolamento emocional, recorrente sobretudo entre pessoas mais velhas ou indivíduos que evitam expressar sentimentos.

Segundo Jung, a solidão não está necessariamente associada à ausência de companhia, mas à dificuldade de se expressar de forma autêntica diante dos outros.

Por que evitamos expressar o que sentimos?

Uma das ideias mais difundidas do autor trata das relações interpessoais. Em muitos casos, essas relações podem apresentar limitações na comunicação emocional. Como afirmou: "A solidão não vem da falta de pessoas, mas da incapacidade de nos comunicarmos, ou revelarmos opiniões que os outros não aceitariam".

Nesse cenário, mesmo cercado por colegas no ambiente de trabalho ou em encontros sociais, o indivíduo pode experimentar sensação de isolamento, sobretudo quando oculta pensamentos e emoções.

Com a expansão das redes sociais, cresce a tendência de compartilhar conteúdos superficiais, influenciada pelo receio de julgamento. Para o psiquiatra, a autenticidade nas relações exige a remoção de "filtros", permitindo que o indivíduo se sinta aceito socialmente.

Termos amplamente utilizados, como "extrovertido" e "introvertido", derivam dos estudos de Jung. Suas pesquisas buscaram compreender as diferenças nas reações humanas, a partir da análise profunda das emoções e da personalidade.

O que se passa em nossa mente?

De acordo com os registros biográficos ligados à psicologia analítica, o suíço Carl Jung demonstrou interesse constante em explorar a complexidade da mente. Após concluir sua formação em Medicina, em 1900, direcionou sua carreira para a Psiquiatria.

Durante sua trajetória acadêmica, investigou também fenômenos considerados ocultos, tema presente em sua tese de doutorado. Esse campo passou a ser associado à chamada psicologia do paranormal, que propõe análises além dos limites tradicionais da ciência.

Em 1911, ao integrar a Associação Psicanalítica Internacional (IPA), Jung consolidou sua presença no campo científico. Suas formulações continuam a influenciar estudos contemporâneos na área da psicologia.