Telescópio James Webb pode ter descoberto mistério de supernova de 1987

Em 1987, o céu da Terra foi iluminado por um raro espetáculo: a explosão de uma estrela na Grande Nuvem de Magalhães. A apenas 168 mil anos-luz de distância, o evento foi tão brilhante que pôde ser visto da superfície do nosso planeta a olho nu - uma ponta de luz que se iluminou e depois se apagou nos meses seguintes. As informações são da revista Science.

Desde então, o material expulso durante a supernova, agora denominada SN 1987A, continuou a evoluir, não sendo mais visível, exceto por meio de telescópios, mas sua proximidade proporcionou aos cientistas uma visão sem precedentes das consequências imediatas e da evolução de uma morte estelar maciça.

Entretanto, há uma pergunta não respondida desde então: O que aconteceu com o núcleo remanescente da estrela, o pedaço dela que deveria ter permanecido intacto entre os destroços? Bem, agora talvez tenhamos uma resposta.

Cientistas que analisam os dados do Telescópio Espacial James Webb detectaram evidências inesperadas de uma estrela de nêutrons.

"Graças à excelente resolução espacial e aos excelentes instrumentos do James Webb, conseguimos, pela primeira vez, sondar o centro da supernova e o que foi criado lá", diz o astrofísico Claes Fransson, da Universidade de Estocolmo, que liderou o estudo.

O colapso do núcleo de uma estrela maciça é um dos eventos mais violentos do Universo. Essas supernovas ocorrem quando uma estrela de grande porte, com mais de oito vezes a massa do Sol, fica sem material para a fusão do núcleo.

Quando a fusão é interrompida o suficiente para que a pressão externa que ela produz não seja mais suficiente contra a pressão interna da gravidade, a estrela se desintegra.

O material externo é lançado para o espaço, mas o núcleo da estrela é esmagado para dentro pela gravidade, formando um objeto ultradenso. O que esse objeto é depende da massa inicial da estrela. Os cálculos sugerem que uma estrela inicial entre cerca de 8 e 30 massas solares produzirá uma estrela de nêutrons. Se for mais pesada, você terá um buraco negro.