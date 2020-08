Telescópio Hubble faz foto espetacular de restos de estrela morta

A Nasa (a agência espacial americana) divulgou nesta segunda-feira uma imagem de uma supernova chamada Cygnus. Tirada por meio do telescópio espacial Hubble, a imagem mostra uma pequena parte da onda de explosão dos últimos momentos da estrela.

A supernova é resultado da explosão de uma estrela maciça. No caso da Cygnus, sua supernova original explodiu entre 10.000 e 20.000 anos atrás, e sua fase final de vida pode ser observada pelo Hubble neste momento.

A estrela está a cerca de 2.400 anos-luz de distância da Terra. Nomeada em referência para a constelação norte de Cygnus, que significa Cisne, a estrela ocupa um espaço 36 vezes maior do que a Lua, quando está cheia.

Appearing like a delicate veil draped across the sky, this @NASAHubble image reminds us of the power of imagination. What does it look like to you?⁣

⁣

In reality, it's part of a supernova blast wave in the constellation Cygnus, ~2,400 light-years away: https://t.co/R81y1rR1tS pic.twitter.com/2eyktwoZEo

— NASA (@NASA) August 30, 2020