Tecnologia chinesa conecta dados neurais e abre caminho para novas pesquisas em doenças

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências desenvolveram uma plataforma de análise multimodal que integra, no mesmo neurônio, dados funcionais, estruturais e moleculares. O estudo foi publicado na revista científica Cell e propõe uma abordagem integrada para análise do cérebro em diferentes níveis de informação.

A pesquisa foi conduzida por Wang Kai e Xu Shengjin, do Centro de Excelência em Ciência do Cérebro e Tecnologia da Inteligência. A plataforma permite combinar exames funcionais, reconstrução tridimensional e análise molecular in situ do mesmo neurônio, o que antes exigia sistemas separados e pouco interoperáveis.

Segundo Wang Kai, diferentes tecnologias de análise cerebral apresentam limitações quando usadas de forma isolada. Ele afirma que ajustes em uma modalidade podem comprometer outras etapas do processo. Para resolver esse problema, as equipes conectaram registros funcionais in vivo, reconstrução morfológica de todo o cérebro e detecção molecular em 3D em um único sistema integrado.

Xu Shengjin afirma que, no modelo anterior, bases de dados cerebrais operavam de forma isolada. Com a nova plataforma, esses sistemas passam a se conectar em um fluxo contínuo de dados. Segundo ele, a integração cria efeito sinérgico entre as informações e amplia a capacidade de análise da atividade cerebral.

Os pesquisadores afirmam que a plataforma pode apoiar estudos em neurociência e contribuir para investigações sobre o funcionamento do cérebro e doenças neurológicas, ao permitir a correlação direta entre estrutura, função e composição molecular dos neurônios.