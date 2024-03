Suplemento de fibras melhora o cérebro de adultos mais velhos em 12 semanas, diz pesquisa

Um suplemento diário rico em fibras pode melhorar a função cerebral de adultos mais velhos em apenas 12 semanas. Pelo menos é isso que apontou nova pesquisa da King's College de Londres.

De acordo com o estudo publicado revista Nature Communications, a equipe de pesquisadores recrutou 36 pares de gêmeos - 72 indivíduos no total - com mais de 60 anos de idade. Cada gêmeo recebeu um placebo ou um suplemento de fibra de 7,5 gramas todos os dias durante 12 semanas, embora nem os participantes nem os pesquisadores soubessem quem estava recebendo o quê.

Após 12 semanas, a equipe observou que o suplemento de fibras havia provocado mudanças significativas no microbioma intestinal dos participantes - os trilhões de bactérias que vivem em nosso intestino e desempenham um papel em tudo, desde a digestão até a saúde mental. Em particular, os participantes que tomaram o suplemento observaram um aumento significativo no número de bactérias benéficas, chamadas Bifidobacteria, em seus intestinos.

De acordo com Newsweek os participantes que receberam suplementos de fibras tiveram um desempenho melhor em testes que avaliaram a função cerebral, incluindo o teste de aprendizagem Paired Associates, que é uma avaliação fundamental para o início do Alzheimer.

Não se sabe exatamente o que causa essas melhorias, mas os pesquisadores acreditam que pode ter algo a ver com o eixo intestino-cérebro. Estudos anteriores demonstraram associações entre prebióticos e melhorias no humor, bem como na memória e no reconhecimento.

A fibra é um tipo de carboidrato resistente que nosso corpo não consegue digerir. Ao contrário de outros carboidratos, que são decompostos em açúcares simples, a fibra passa pelo intestino praticamente sem ser digerida. Isso ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, mantém a fome sob controle e apoia o fluxo de material através dos intestinos.

Mas as funções da fibra vão além da digestão. Diversos estudos descobriram que as dietas ricas em fibras estão associadas a um risco menor de desenvolver doenças cardíacas e diabetes. As dietas ricas em fibras podem até ter um efeito protetor contra certos tipos de câncer.