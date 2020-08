Sputnik V: vacina da Rússia contra covid-19 tem site oficial

A vacina russa contra o novo coronavírus, registrada na manhã desta terça-feira, 11, foi batizada de Sputnik e já tem um site oficial, mesmo sem nenhum estudo sobre ela ainda ter sido divulgado e com as constantes descrenças na comunidade científica e política no mundo todo.

No site, a definição da proteção do Instituto Gamaleya é simples e clara: “Sputnik V: a primeira vacina registrada contra a covid-19 no mundo”.

Embaixo, outra informação (ainda não comprovada): “tecnologia de vetor adenoviral provada”.

Na última semana, as autoridades russas afirmaram que a proteção foi capaz de criar uma resposta imune nos voluntários que participaram da segunda (e penúltima) fase de testes clínicos.

Se a vacina der certo, a Rússia ganhará a nova guerra fria em busca de uma proteção contra a covid-19. Estudos sobre a eficácia dela devem ser publicados já no final deste mês.

Além de aliviar a crise de saúde mundial, que já matou mais de 730 mil pessoas, seria um golpe nos Estados Unidos e no Reino Unido, que recentemente acusaram o país de hackear seus sistemas para derrubar pesquisas sobre vacinas contra a covid-19.

Por que Sputnik?

O nome “Sputnik V” foi dado à vacina em homenagem ao programa espacial da União Soviética que construiu os primeiros satélites espaciais artificiais, em especial à última missão Sputnik, lançada em 1960, com dois cachorros, quarenta camundongos, dois ratos e plantas diversas — que testou a capacidade de enviar seres vivos com sucesso ao espaço.

E o nome, como de praxe, não poderia deixar de ser uma indireta aos Estados Unidos: a Sputnik 1, primeira missão do programa, foi a gota que faltava para o balde da corrida espacial à Lua transbordar.