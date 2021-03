SpaceX, de Elon Musk, pode ultrapassar NASA em corrida por Marte?

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, pode ultrapassar a agência espacial americana na corrida.

Para a viagem a Marte, a NASA apostou tudo no foguete SLS (Space Launch System), que será testado até o final de 2021, sem humanos a bordo. Um teste do motor do veículo, com acréscimos de custos e atrasos, falhou em janeiro.

Já a SpaceX desenvolve o foguete Starship, com dois protótipos testados recentemente.

Mas, ao contrário das agências de financiamento público, Musk investe seu próprio dinheiro e pode correr riscos. Por isso, "a SpaceX pode ter uma espaçonave pronta antes da NASA", considera G. Scott Hubbard, que chefia um comitê de segurança da empresa.

"No entanto, para ter humanos a bordo, você também precisa de equipamento avançado" para mantê-los vivos, acrescenta ele, e "é nisso que a NASA investiu por décadas".

Em vez de serem concorrentes, a NASA e a SpaceX poderiam se unir para realizar a façanha de levar astronautas a Marte.