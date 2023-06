Sonolência após o almoço? Veja dicas de como evitar o cansaço e recuperar a energia

A sonolência após o almoço é uma sensação comum causada pelos processos fisiológicos relacionados à digestão.

Conhecido como “sonolência pós-prandial”, trata-se de um fenômeno normal no ser humano. Em certas culturas, é reservado um tempo específico para descansar e recarregar as energias antes de voltar ao trabalho. No entanto, muitas rotinas não permitem essa pausa para a “sesta”.

Segundo Fúlvia Gomes, nutricionista e responsável pelo programa de nutrição Bio Nutri, da Bio Ritmo, além de exercícios, uma alimentação saudável e moderada pode ajudar a reduzir o cansaço e a sonolência durante o dia. Por isso, ela compartilhou 5 dicas para recuperar a energia após o almoço.

1. Evite grandes porções de alimentos ricos em triptofano

Alimentos ricos em triptofano, como leite, carnes, peixes, queijos, cereais e castanhas, têm maior propensão a causar sonolência. Portanto, evite consumi-los em grandes porções no almoço.

2. Cuidado com as massas

Alimentos doces ou ricos em carboidratos simples, como massas não integrais e pão branco, podem causar uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue, o que leva à sonolência. Por isso, é importante evitar o consumo desses alimentos para não sofrer esse efeito.

3. Invista em um café da manhã rico em nutrientes

Um café da manhã balanceado ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia. Assim, evite comer em excesso no almoço para não sentir a sensação de fadiga.

4. Beba água

É fundamental beber água ao longo do dia para evitar confundir sede com fome. Tenha uma garrafa de água por perto e hidrate-se regularmente.

5. Movimente-se

Uma caminhada ao ar livre, por exemplo, pode ajudar a reabastecer seu cérebro com oxigênio. Se não for possível sair, abra a janela e respire profundamente por alguns minutos. Essas práticas simples podem fazer toda a diferença.