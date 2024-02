Sonda que aterrissou na Lua tem pouca bateria e missão pode acabar mais cedo

A espaçonave dos EUA que teve problemas durante seu histórico pouso na lua na semana passada está ficando sem energia. Após seis dias na Lua, o veículo perderá em breve a capacidade de transmitir dados, disse Steve Altemus, diretor executivo da Intuitive Machines., que construiu e operou o aterrissador, na última quarta-feira, 28.

A situação vai encurtar a missão em dois a três dias em relação à semana esperada pela NASA e outros clientes, de acordo com relatos da mídia dos EUA.

Após entrar em hibernação por volta das 19h, horário da Costa Leste dos EUA, na quarta-feira, a Intuitive Machines tentará "acordar" Odysseus após cerca de duas semanas de noite lunar, para ver se os painéis solares da nave podem captar a luz solar retornante, disse Altemus. Segundo estimativas da empresa, a carga da sonda tem entre 10 e 20 horas de autonomia no momento.

A NASA pagou cerca de US$ 118 milhões à Intuitive Machines pela jornada lunar, transportando cargas para a agência espacial e clientes comerciais. A missão faz parte da estratégia mais ampla da NASA de US$ 2,6 bilhões para aproveitar a tecnologia do setor privado para explorar a Lua, à medida que se prepara para missões humanas laterais nesta década.

A missão da Odysseus foi o primeiro pouso bem-sucedido dos EUA na Lua em mais de 50 anos. Também quebrou uma sequência de derrotas de outras empresas em um momento de ressurgimento do interesse nacional e investimento na exploração da lua.

Mas o pouso mais rápido do que o esperado de Odysseus limitou as comunicações do polo sul lunar pouco explorado. Executivos da empresa disseram na quarta-feira que a Intuitive conseguiu encontrar soluções alternativas e se comunicar com os instrumentos dos clientes, enviando para casa cerca de 350 megabytes de dados de engenharia e ciência.

Ainda assim, a missão sofreu outros contratempos. Devido ao pouso acidentado - que deixou o veículo inclinado a cerca de 30 graus - uma câmera separada projetada pela Embry-Riddle Aeronautical University falhou em capturar o pouso. Nenhuma imagem retornou.

Mais tarde neste ano, a Intuitive espera enviar outro aterrissador para o polo sul da lua com equipamentos para procurar água coletando e analisando solo em diferentes profundidades. Uma terceira missão enviará várias cargas, incluindo robôs do tamanho de caixas de sapato para percorrer o redemoinho Reiner Gamma da lua e coletar imagens 3D.