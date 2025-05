Só gatas fêmeas têm pelagem malhada? Segredo está na genética; entenda

A pelagem malhada dos gatos, com manchas laranjas e pretas, é uma característica exclusiva das fêmeas devido à genética ligada ao cromossomo X.

Essa particularidade acontece porque o gene responsável pela pigmentação da pelagem está localizado nesse cromossomo, presente em dose dupla nas fêmeas e em dose simples nos machos.

Nos mamíferos, como gatos e humanos, as fêmeas possuem dois cromossomos X, enquanto os machos têm um X e um Y. Isso faz com que só as fêmeas possam expressar simultaneamente os genes para as duas cores da pelagem: a feomelanina (pigmento ruivo) e a eumelanina (pigmento preto).

Apenas gatas apresentam a pelagem malhada por essa combinação genética, exceto em casos raros de machos com síndrome de Klinefelter (XXY).

Até pouco tempo, o mecanismo exato que controla a cor ruiva nos gatos não estava totalmente compreendido. Dois estudos recentes, publicados na revista Current Biology por equipes da Universidade Stanford (EUA) e da Universidade de Kyushu (Japão), identificaram o trecho de DNA no cromossomo X que ativa a produção do pigmento ruivo.

As pesquisas mostram que a ausência de um trecho específico de DNA em gatos machos ativa o gene Arhgap36, que estimula a produção da feomelanina. Enquanto os japoneses sequenciaram o genoma de vários gatos para identificar variações no cromossomo X, os pesquisadores americanos fizeram comparações entre sequências de DNA de gatos laranjas e de outras cores, confirmando o papel do Arhgap36.

Cor da pelagem x comportamento dos gatos

Apesar da crença popular de que gatos laranjas têm comportamento mais brincalhão, não há evidências científicas que comprovem relação entre cor da pelagem e temperamento dos felinos. Porém, o gene Arhgap36 também pode influenciar o cérebro e as glândulas hormonais, abrindo caminho para novas investigações sobre possíveis conexões entre genética da cor e comportamento.

Essas descobertas genéticas ajudam a entender melhor a diversidade da pelagem felina e seus mecanismos moleculares, eliminando mistérios sobre o surgimento da cor ruiva nos gatos.